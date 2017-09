Spielfest zum Weltkindertag

Am 24.09.2017 von 14 bis 18 Uhr auf dem Klosterplatz

Bielefeld. Für Kinder und Teenies wird der Klosterplatz am letzten Sonntag im September wieder bunt: Neben Hüpfburg, Bewegungsstationen oder Spielmobilen zum Toben kann an über 20 Ständen gewerkelt, gebastelt oder gerätselt werden. „Wir nehmen den Weltkindertag zum Anlass für ein Fest, bei dem Kinder und Teenies viel selber machen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Bielefeld kennenlernen“, so Barbara Wildt vom Bielefelder Jugendring.

Zwischendurch gibt es Auftritte der Kindertanzgruppe des Epirotischen Verein Bielefeld (griechische Volkstänze), der Kamp_KiDs (HipHop), der „Rising Movement“ vom HOT Billabong, der OGS-Kids Hillegossen und der ZumbaKids Sennestadt. Außerdem sind Kinderradio Kurzwelle und Netzlichter-TV mit Redaktions-Workshops wieder dabei.

Kaffee und Kuchen zu kleinen Preisen gibt es im selbstorganisierten Spielfest-Café. Veranstalter ist der Bielefelder Jugendring in Kooperation mit über 20 Einrichtungen und Verbänden der Kinder- und Jugendarbeit.

Mehr Infos unter: www.bielefelder-jugendring.de

Foto: Stadt Bielefeld