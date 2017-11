Spieletag am 25.11.17 in der Stadtbibliothek Detmold

Detmold. Am Samstag, 25. November ist es wieder soweit: von 10.00 bis 14.00 Uhr findet für Familien mit Kindern ab vier Jahren und Spielbegeisterte jeglichen Alters der neunte, kostenlose Spieletag der Stadtbibliothek Detmold statt. Wie jedes Jahr können wieder viele unterschiedliche Spielegenres ausprobiert werden, z.B. Escape-Room-Games, Merkspiele, Schnelligkeitsspiele, Legespiele, Kartenspiele für zwischendurch und ein paar Einpersonen-Spiele, die nicht nur die Gehirnzellen der Kleinsten zum Rauchen bringen.

Während draußen auf dem Wochenmarkt das frische Obst und Gemüse angeboten wird, können drinnen im Rathaus Spielfreudige im großen Sitzungssaal viele neue Spiele ausprobieren und zwar ohne eine einzige Spielanleitung lesen zu müssen. Weihnachten ist nicht mehr weit weg und schon stellt sich einem wieder die Frage: Was schenke ich wem? Welches Spiel ist geeignet und macht Spaß und sieht nicht nur auf dem Karton gut aus? An diesem Vormittag kann ausprobiert und getestet werden, sodass man schnell merkt, welches Spiel an Weihnachten nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen kann.

Zur Verfügung stehen am Spieletag natürlich auch die Gewinner der diesjährigen Kritikerpreise „Kinderspiel des Jahres“ und “Spiel des Jahres“. Das Schnippspiel „Ice Cool“ für Kinder ab 6 Jahren erfordert Geschicklichkeit und ein wenig überlegtes Handeln. Das Legespiel „Kingdomino“ ist ab 8 Jahren geeignet und baut zwar auf Grundelementen des klassischen Dominospiels auf, ist jedoch vielseitiger, da strategisches Überlegen einen nicht zu unterschätzenden Faktor ausmacht.

Foto: ©Stadt Detmold