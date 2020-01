Spielerisch Energie sparen –FEEdBACk Projekt startet in die Praxisphase

Spielerisch Energie einsparen? In Lippe machen 28 Haushalte beim Horizon2020-Projekt FEEdBACk mit. In den kommenden Monaten wollen die Teilnehmenden mit Hilfe einer speziellen App, Ressourcen schonen und ihren alltäglichen Energieverbrauch senken.

Kreis Lippe. Die ECOplay-App soll auf lange Sicht unterbewusste Verhaltensänderungen herbeiführen. Mit einer interaktiven und benutzerfreundlichen Oberfläche zielt sie dabei auf einen spielerischen Ansatz. „Selbst kleine Änderungen bei den täglichen Gewohnheiten können in Summe zu erheblichen Energie- und Geldeinsparungen führen“, zeigt Matthias Ansbach, FEEdBACk-Projektmitarbeiter von der Verbraucherzentrale NRW, auf. Zudem bietet die Spieleplattform einen Wettbewerb zwischen den FEEdBACk-Teilnehmern.

Wer hat die meisten Quizfragen richtig beantwortet? Wer hat die Rechercheaufgabe am schnellsten gelöst? Ranglisten, Punktesysteme und Sachpreise sollen dabei den Anreiz zum Energiesparen steigern. „Die Teilnehmenden durchlaufen drei Kampagnen-Elemente. Dabei werden sie sich durch kurze Videos, Rätsel, Herausforderungen und eine eigens entwickelte Dramaserie mit nachhaltigen und möglichst energieeffizienten Verhaltensweisen auseinandersetzen“, erläutert Thekla Merfort vom Kreis Lippe, FEEdBACk-Projektmanagerin.

FEEdBACk ist im November 2017 gestartet. Seitdem haben die Projektpartner die ECOplay-App entwickelt und die technischen Voraussetzungen in den teilnehmenden Haushalten geschaffen – Smart Meter zeichnen hier die Stromverbräuche auf. Im nächsten Schritt folgt die Installation von Sensoren, die das Raumklima (Lichtintensität, CO²-Gehalt, Luftfeuchtigkeit und Temperatur) überwachen. Die erhobenen Daten fließen in die Spieleplattform ein. Johannes Mönikes, Teilnehmer im FEEdBACk-Projekt, freut sich bereits darauf, in den Energiespar-Wettbewerb einzusteigen: „Mit Hilfe der Sensorik und der Spiele können wir nun leicht Fehler erkennen, die wir im Alltag machen und lernen mit ECOplay dabei auch, diese zu vermeiden.“

Der Kreis Lippe ist eine von drei Testregionen in Europa. Für die Erprobung des spielerischen Ansatzes wurden unterschiedliche Testkulissen ausgewählt: In Barcelona wird FEEdBACk in mediterranem Klima in öffentlichen Gebäuden getestet, in Porto wird es für Bürogebäude in einem ozeanischen Klima überprüft und im Kreis Lippe anhand von Privathaushalten in einem kontinentalen Klima.