„Spielend forschen“ bei Bielefelder Kinder-Experimentiertagen

Bielefeld. In Bielefeld steht ein deutschlandweit einmaliges Experiment an. Vom 28. März bis 5. April 2020 finden in der WissensWerkStadt Bielefeld erstmals die Kinder-Experimentiertage „Spielend forschen“ statt. Bis zu 800 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren können echte Wissenschaft kennenlernen und sogar selbst Teil des Forschungsprozesses werden. „Spielend forschen“ ist eine Mischung aus kindgerechten Experimenten und Spielangeboten. Die beteiligten Bielefelder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Universität Bielefeld forschen, wie Kinder sich entwickeln und wie man die kindliche Entwicklung optimal unterstützen kann. Die Forschenden haben sich mit Bielefeld Marketing zusammengetan, um erstmals in Deutschland ein solches Forschungsformat in dieser Größenordnung durchzuführen.

„Die Experimentiertage sollen den Kindern Spaß machen und ihre Neugier und Interesse für die Wissenschaft wecken“, sagt Dr. Boukje Habets, Leiterin des beteiligten Kinderlabors „B hoch 3“ der Universität Bielefeld. Da einige Experimente durchaus Konzentration und Ruhe erfordern, wird zwischendurch gespielt und getobt. Das Besondere für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Sie können die gesammelten Erkenntnisse hinterher in ihre Forschung einbringen und so zum Verständnis bislang schlecht verstandener Entwicklungsprozesse beitragen.

Möglichst geringer Aufwand für Familien

„Wie man eine die Entwicklung von Kindern am besten unterstützt, ist bei vielen Themen noch nicht erforscht“, sagt Prof. Dr. Tobias Heed, Mit-Initiator und Professor für Biologische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaften an der Universität Bielefeld. „Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etwas über die Entwicklung von Kindern herausfinden wollen, geschieht das meist in den Hochschulen. Die Kinder müssen dafür mit ihren Eltern zu uns kommen, was für die Familien oft einen hohen Aufwand bedeutet. Bei ‚Spielend forschen‘ gehen wir bewusst in die Innenstadt, um Hürden zu senken“, sagt Heed.

Die Experimente dauern höchstens 15 Minuten. Es geht zum Beispiele um diese Fragestellungen:

Wie erlernen Kinder Bewegungen oder den Umgang mit Werkzeugen?

Welchen Einfluss hat der Umgang mit Smartphone und Co. auf den Schlaf?

Wie lesen Kinder Emotionen aus Gesichtern und Geschichten heraus?

Welchen Einfluss haben „Stressoren“ auf Emotionen?

Wie nehmen Kinder faires und unfaires Verhalten wahr?

Termine für Kitas und Schulen bereits ausgebucht

„Das große Interesse übertrifft unsere Erwartungen. Für Kitas und Schulen waren fünf komplette Tage reserviert und alle Termine sind schon ausgebucht“, sagt Giovanni Fusarelli, Projektleiter für die WissensWerkStadt bei Bielefeld Marketing. Eltern können ihre Kinder aber noch einzeln für Termine an den beiden Wochenenden (28./29. März und 4./5. April; jeweils 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr) anmelden.

Frist für die Online-Anmeldung unter www.bielefeld.jetzt/spielend-forschen ist der 13. März. „Aber die Plätze werden wahrscheinlich viel früher ausgebucht sein“, schätzt Fusarelli.

Vorbild für „Spielend forschen“ ist übrigens die „Summer Scientists Week“ im englischen Nottingham, wo ein solches Angebot schon etabliert ist. „Wir hoffen, dass wir in Bielefeld gemeinsam mit der WissensWerkStadt eine ähnlich tolle Tradition begründen können“, sagt Fusarelli.

Über die WissensWerkStadt Bielefeld

Noch bis zum Sommer stehen spannende Termine in der WissensWerkStadt Bielefeld (Wilhelmstraße 3) an. Danach schließen die Türen des Gebäudes an der Wilhelmstraße, bevor im Anschluss der Umbau zu einem innovativen Begegnungszentrum für Wissenschaft und Stadtgesellschaft beginnt. Bielefeld Marketing entwickelt im Auftrag des Bielefelder Stadtrats gemeinsam mit Stadtverwaltung und vielen Partnern das Konzept für Bielefelds neue schlaue Adresse. Bereits vor dem Umbau nutzt das Stadtmarketing das Gebäude für innovative Veranstaltungen. Alles über das Projekt unter www.wissenswerkstadt.de