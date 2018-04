Spiegelzelt, â€žKleine Clownsâ€œ und berÃ¼hmte Schirmpaten

Spiegelzelt, „Kleine Clowns“ und berühmte Schirmpaten

8. Deutsches Kindertheaterfest Ende September in Minden – Kinderjury wird mitentscheiden

Minden. Eine Ehre für die Stadt Minden und ein Höhepunkt für alle Kulturbegeisterten Ende September: Dann ist Minden für vier Tage Austragungsort für das 8. Deutsche Kindertheater-Fest. Unter dem Titel „Spiel(t)Räume“ werden vom 27. bis 30. September maximal sechs ausgesuchte Kindertheater-Produktionen aus dem Bundesgebiet und dem deutschsprachigen Raum aufgeführt. Darüber hinaus gibt es Workshops, ein „Fest der Kinder“, Angebote aus den Kulturinstituten, dem Kulturbüro und dem Sportbüro der Stadt Minden („Spielräume“) sowie insgesamt ein „interessantes Programm drumherum, bei dem auch junge Mindener und Gäste aus der chinesischen Partnerstadt Changzhou mitwirken werden“, verrät Theaterleiterin Andrea Krauledat. . Eine Ehre für die Stadt Minden und ein Höhepunkt für alle Kulturbegeisterten Ende September: Dann ist Minden für vier Tage Austragungsort für das 8. Deutsche Kindertheater-Fest. Unter dem Titel „Spiel(t)Räume“ werden vom 27. bis 30. September maximal sechs ausgesuchte Kindertheater-Produktionen aus dem Bundesgebiet und dem deutschsprachigen Raum aufgeführt. Darüber hinaus gibt es Workshops, ein „Fest der Kinder“, Angebote aus den Kulturinstituten, dem Kulturbüro und dem Sportbüro der Stadt Minden („Spielräume“) sowie insgesamt ein „interessantes Programm drumherum, bei dem auch junge Mindener und Gäste aus der chinesischen Partnerstadt Changzhou mitwirken werden“, verrät Theaterleiterin Andrea Krauledat.

Und noch etwas steht jetzt fest: Es wird ein Spiegelzelt als besonderen Spiel- und Veranstaltungsort geben. „Das kommt aus Belgien und wird auf dem Parkplatz am Kommunalarchiv nahe der Weser stehen“, so Krauledat. Rund 250 Zuschauer*innen finden hier Platz. Im Zelt soll auch am Donnerstagabend, 27. September, die Auftaktveranstaltung stattfinden. Hier treten die „Kleinen Clowns“ auf, eine neu formierte Gruppe aus Kindern der Eine-Welt-Schule. „Das Stück wird in den nächsten Wochen und Monaten mit den Mädchen und Jungen entwickelt und geprobt“, sagt Theaterpädagogin Viola Schneider. Regie führt Canip Gündogdu, der bereits die Theatergruppe „Wunderbar“ mit dem Stück „Blick nach vorn“ 2017 zum Erfolg geführt hat.

Die Bewerbungsfrist für das Kindertheaterfest läuft am 30. April aus. „Es könnte aber eine Verlängerung geben“, meint Theaterleiterin Andrea Krauledat. Sie würde sich besonders darüber freuen, wenn weitere Mindener Produktionen ins Rennen gehen. Ein lokaler Beitrag wurde bislang eingereicht. „Noch ist Zeit da“, so Krauledat. Bewerben können sich alle Theaterklubs und Theatergruppen, deren Darsteller*innen zwischen sechs und zwölf Jahren alt sind. Willkommen sind Produktionen aus allen Sparten (z. B. auch Tanz- und Musiktheater, Puppen- und Figurentheater).

Von der Jury ausgesucht und nach Minden eingeladen werden insgesamt sechs impulsgebende Kindertheatergruppen aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland. Weitere Informationen rund um das Kindertheaterfest und auch die Bewerbungsunterlagen gibt es unter http://www.kinder-theater-fest.de/ . Wissenschaftlich wird die Veranstaltung, bei der es auch eine Fachtagung gibt, von der Fachhochschule Dortmund begleitet. Denn zum ersten Mal wird die Jury, welche die sechs Produktionen aussucht, nicht allein aus Erwachsenen – sondern auch mit Kindern aus Minden besetzt. Prof. Dr. Norma Köhler, Prof. Dr. Christoph Lutz-Scheurle und Prof. Dr. Melanie Hinz von der Fakultät „Theater als Soziale Kunst“ evaluieren das „Mindener Modell“ der gemischten Jury und werden darüber eine Publikation verfassen, die in Fachkreisen sicher weit über die deutschen Grenzen hinaus Aufmerksamkeit erfahren und diskutiert werden wird, so Krauledat.

16 Schülerinnen und Schüler wurden ausgesucht, die von Mitte Mai bis Mitte Juni zusammen mit den erwachsenen Jury-Mitgliedern die eingereichten Produktionen ansehen und bewerten. „Die Kinder haben kleine Gruppen gebildet, die jeweils mit den großen Jury-Mitgliedern zusammenarbeiten“, berichtet Theaterpädagogin Viola Schneider. Sie wurden für ihre Aufgabe bereits geschult. Am Wochenende 15. und 16. Juni kommt dann in Jury zu ihrer finalen Beratung in Minden zusammen. „Danach steht fest, wer für Ende September zum Kindertheater-Fest eingeladen wird“, sagt Krauledat.

Breite Öffentlichkeit erfährt das 8. Deutsche Kindertheaterfest auch in den Medien: So wird sich das Mindener Tageblatt an der Produktion der Festivalzeitung beteiligen. „Wir freuen uns aber besonders über die überregionale Berichterstattung: Das Deutschland Radio Kultur, der WDR und die Kindersendung Kakadu haben unter andrem bereits die Zusammenarbeit zugesagt“, berichtet Andrea Krauledat. Sie und das Team sind stolz, die „enorme Strahlkraft dieses Festivals in Minden und sein Stadttheater“ einem sehr breiten Publikum präsentieren zu dürfen.

Das Fest werde von verschiedenen Sponsoren aus Minden – unter anderem Banken und Unternehmen – sowie den „Bildungspartnern Minden“ und der „Strothmann-Stiftung“ unterstützt, so die Theaterleiterin.

Und es gibt ein weiteres Bonbon: „Besonders freuen wir uns auch darüber, dass wir die Dokumentarfilm-Regisseurin Sigrid Klausmann und ihren Ehemann, den bekannten Schauspieler Walter Sittler als Schirmpaten für das 8. Deutsche Kinder-Theater-Fest gewinnen konnten.“ Sie werden das Fest mit ihrem Filmprojekt „199 kleine Helden“ begleiten. Zusätzlich ist es jetzt sicher, dass auch Mindens Partnerstadt Changzhou eine Wuxi Opera oder Peking Opera mit chinesischen Grundschülern*innen präsentieren wird. Diese Aufführung wird am Sonntag, 30. September, laufen.

Foto: © Stadttheater Minden