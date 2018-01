Spende für die Jugendfeuerwehr

Dr. Thomas Köhler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin des Klinikum Weser-Egge, Standort St. Rochus-Krankenhaus Steinheim, überreichte der Jugendfeuerwehr Horn-Bad Meinberg eine Spende von 1.500 Euro. Wie bereits in den vergangenen Jahren hielt Dr. Thomas Köhler medizinische Vorträge in Bad Meinberg und spendete nun die Einnahmen. „Ich freue mich, mit dieser Spende die Arbeit der Jugendbetreuer unterstützen zu können. Die Arbeit ist ehrenamtlich und verdient Respekt und Anerkennung,“ so Köhler.