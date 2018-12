Spende für blühende Landschaften und den Imkerverein Paderborn

Wirtschaftsjunioren: Beim ersten gemeinsamen Sommerfest der Kreise Paderborn + Höxter, Lippe und Bielefeld kommt im Rahmen einer Tombola ein Erlös über 1.800 € zusammen

Paderborn/Höxter/Bielefeld. Nachhaltiger Umgang mit der Natur und den Ressourcen. Das sind Themen, welche sich die Wirtschaftsjunioren Paderborn + Höxter sowie die Wirtschaftsjunioren Lippe und die Wirtschaftsjunioren OWL auf ihre Fahnen geschrieben haben. Dementsprechend geht der Erlös aus der Sommerfesttombola über 1.800 € nun an das Netzwerk „Blühende Landschaften“ sowie an den Imkerverein Paderborn.

Dort soll das Geld unter anderem für die Anschaffung eines neuen Schaukastens ausgegeben werden. „Damit können wir Interessierten die Bienen noch näher bringen“, freut sich Imkerin Marlene Rathgeber. Darüber hinaus wird der Imkerverein Paderborn die Kosten für die Untersuchung von Wachsproben bei fünf Imkern übernehmen. Eine Probe kostet 90 Euro, was für Hobbyimker eine hohe Summe ist. Diese Untersuchungen sind allerdings wichtig, da sich in dem Wachs Schadstoffe ablagern, aus denen sich Erkenntnisse über die Gesundheit der Bienen herauslesen lassen. Eine einmalige Unterstützungsaktion ist der Tombolaerlös übrigens nicht. Im nächsten Frühjahr unterstützen die Wirtschaftsjunioren Paderborn + Höxter das Netzwerk „Blühende Landschaften“ bei der Fertigstellung weiterer Blühflächen in Paderborn.