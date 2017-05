Detmold. Zeige mir deinen Garten, und ich sage dir, wer du bist. Dieses etwas abgewandelte Sprichwort gilt nicht nur heutzutage für die oft sehr individuelle Gartengestaltung. Bereits früher gab es deutliche Unterschiede in der Struktur und der Art der Bepflanzung, die man auch in der historischen Kulturlandschaft im LWL-Freilichtmuseum Detmold

sehen kann. Daher startet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in seinem Freilichtmuseum ab Sonntag (28.5.) die Reihe „Spaziergang durch die ländlichen Gärten“.

Anhand des Pflanzenbestandes, der Größe der Zier- und Wegeflächen sowie der Beeteinfassungen lassen sich einige Rückschlüsse auf die soziale Stellung der ehemaligen Bewohner der historischen Häuser ziehen. Wer diese Woche keine Zeit hat, bekommt bis Ende September an jedem letzten Sonntag im Monat die Gelegenheit zur Teilnahme. Treffpunkt ist jeweils um 10.30 Uhr am Museumseingang. Die Führung kostet einen Euro pro Person plus Museumseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.