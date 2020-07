Gewinnspiel: Spaß, Genuss und Action im Phantasialand

Verlosung von 2 x 4 Übernachtungen im Hotel Ling Bao oder Matamba inklusive Tickets für den Themenpark in Brühl bei Köln

Brühl. Ein kleiner Urlaub voller großer Abenteuer: Das Phantasialand in Brühl bei Köln lädt ein zu unvergesslichen Erlebnissen für die ganze Familie. In sechs phantastischen Themenbereichen warten Spaß, Entertainment und Action für jedes Alter – und eine außergewöhnliche kulinarische Vielfalt. Zwei ausgezeichnete Themenhotels mit jeweils privatem Zugang zum Themenpark verwöhnen bei einem entspannten Kurzurlaub im zauberhaften Flair Asiens oder Afrikas.

Phantastische Themenwelten Im Phantasialand kommt die ganze Familie in den Genuss eines kleinen Urlaubs voller großer Abenteuer – in sechs phantastischen Themenwelten. Man entdeckt Palmen im exotischen Dschungel, staunt über original chinesische Pagoden und lauscht dem geheimnisvollen Flüstern garstiger Basaltkobolde. Jede Themenwelt ist bis ins kleinste Detail liebevoll gestaltet, von den Pflanzen über die Musik bis hin zur Kulinarik, und bietet traumhaftes Urlaubsfeeling in Welten voller Phantasie.

Weltweit einmalige Attraktionen Ansteckendes Kinderlachen und Herzklopfen pur bieten über 40 weltweit einzigartige Attraktionen, die es so nur im Phantasialand gibt. Ob bei der rasanten Fahrt durch imposante Felslandschaften mit Weltrekord-Coaster Taron, bei der temperamentvollen Expedition durch Mexico mit Chiapas – DIE Wasserbahn oder auf lustiger Mäusejagd in der Tortenfabrik von Maus au Chocolat – alle Attraktionen bieten Fahrspaß der Extraklasse und sind vollends eingebettet in ihre Themenwelten.

Spaß für die ganze Familie Auch für die Kleinsten ist das Phantasialand ein großes Abenteuer. Rund drei Viertel aller Attraktionen sind für den Nachwuchs geeignet – mit enormem Spaßfaktor auch für die Eltern. Bei zahlreichen phantastischen Shows erleben Groß und Klein zudem gemeinsame Momente zum Lachen und Staunen bei mitreißenden Songs, wagemutiger Artistik und einer gehörigen Prise Humor.

Besondere Gaumenfreuden In zahlreichen Cafés und Restaurants im Park verführen wunderbare Gaumenfreuden zu ganz besonderen Glücksmomenten – und zwar immer auf die jeweilige Themenwelt abgestimmt. Mit mexikanischen Köstlichkeiten in der Tapas-Bar, knusprigen Bratkartoffeln im urigen Klugheim oder einer himmlischen Eiskreation im Berlin der goldenen 20er lässt sich der Tag herrlich versüßen.

Traumhafte Themenhotels Die beiden besten Themenhotels Deutschlands laden ein zu entspannten Kurzurlauben in traumhaftem Ambiente. Das komplett nach Feng-Shui errichtete Hotel Ling Bao mit eigenem Pool und paradiesischem Garten lässt den Zauber Asiens mit allen Sinnen spüren. Im Hotel Matamba geht der fröhliche Rhythmus Afrikas direkt ins Herz, wenn die Kinder durch den üppigen Dschungelgarten klettern und warme Geborgenheit die Safari-Zimmer erfüllt. Nicht zu vergessen: Beide Hotels haben exklusiv für Hotelgäste einen privaten Zugang zum Park, wo das Erlebnis Asien oder Afrika nahtlos weitergeht – das gibt es so nur im Phantasialand! Die vier Hotelrestaurants und drei Bars beider Hotels verführen mit exotischer Küche in den Taste of Asia und die Genusswelten Afrikas und lassen bei fancy Flair und beschwingter Barkultur den Alltag vergessen!