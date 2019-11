Spannende Weihnachtsreise durchs Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Lemgo. Ein Dromedar kommt selten allein. Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake sind sogar gleich zehn davon in der Dauerausstellung unterwegs, und zwar in äußerst kuscheliger Version mit tierisch weichem Fell und dunklen Knopfaugen. Vom 1. Dezember bis zum 5. Januar laden die einhöckrigen Tierchen alle großen und kleinen Besucherinnen und Besucher zu einer weihnachtlichen Reise ein. Auf eigene Faust können sie dabei spannende Weihnachtsbräuche in anderen Ländern kennenlernen. Doch warum muss es unbedingt ein Dromedar sein, das den Besuchern den Weg weist? „Zu Zeiten von Graf Simon VI., der vor rund 400 Jahren auf Schloss Brake lebte und herrschte, lebten tatsächlich drei echte Dromedare auf dem Schlossgelände“, erklärt Dr. Susanne Hilker vom Weserrenaissance- Museum.

Sie seien zu Fuß aus Anatolien gekommen, ein sehr ausgefallenes Geschenk des Adligen Hans Löser gewesen – und ein unübersehbares Statussymbol für Graf Simon VI. Überall, wo die kleinen und großen Besucher ein Plüsch-Dromedar entdecken, gibt es spannendeInformationen rund ums Weihnachtsfest. So erfährt man beispielsweise, dass in Mexiko turbulente Umzüge stattfinden, die der Herbergssuche von Maria und Josef nachempfunden sind. In Island tauchen weder Christkind noch Weihnachtsmann auf – sondern stattdessen 13 merkwürdige Weihnachtstrolle. Sie rülpsen, stehlen und verbreiten nicht selten eine unheimliche Stimmung. Genauso wie die Weihnachtskatze, die angeblich sogar unartige Kinder frisst. Die Weihnachtstrolle kommen ab dem 12. Dezember und stecken braven Kindern Geschenke in die Schuhe. Böse Kinder bekommen nur alte Kartoffeln oder Mohrrüben. Die Trolle gehen allerdings nicht, ohne etwas aus dem Haus zu stibitzen – das können beispielsweise Kerzen oder Süßigkeiten sein. Erst nach den Feiertagen verschwinden die Gesellen wieder einer nach dem anderen, so dass die turbulente Zeit bis zum 6. Januar andauert.