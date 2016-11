Spannende Geschichten auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt

Gütersloh. In der zweiten Woche des Gütersloher Weihnachtsmarktes werden auf der Bühne spannende Geschichten auf der Märchenbühne vorgelesen, das Akustik-Duo „Touch of Sound“ spielen jede Menge Songs aus den letzten fünf Jahrzehnten und die kleinen Besucher erwartet eine magische Begegnung mit dem Zauberkünstler Tim.

Das Programm zum Gütersloher Weihnachtsmarkt vom 28. November bis zum 4. Dezember 2016.

Montag, 28. November und Mittwoch, 30. November um 15 und 16 Uhr

Tri tra trullala – der Kasperle ist wieder da!

Seit Jahrzehnten begeistern die Geschichten von Kasper und der Großmutter kleine und große Kinder auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt. Die Puppen nehmen jeweils montags und mittwochs um 15 und 16 Uhr bis Weihnachten das Publikum mit auf eine Reise ins Märchenland, wo der Kasper auch diesmal zahlreiche Abenteuer zu bestehen hat.

Montag, 28. November um 18 Uhr

Lampenfieber im Winter

Das Jugendorchester des Jugendmusikkorps Avenwedde führt junge Musiker an das Zusammenspiel heran und gibt ihnen die Möglichkeit, Auftritts-Erfahrung zu sammeln. Derzeit proben hier etwa 50 Musikerinnen und Musiker zwischen 10 und 16 Jahren, die sich auf den Auftritt auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt am Montag, dem 28. November um 18 Uhr freuen.

Dienstag, 29. November um 15 Uhr

Unnachahmliche Klänge mit viel Tradition

Mit seinen Melodien und dem unnachahmlichen Klang der Drehorgel begeistert Friedhelm Hombeck nicht nur seine Zuhörer in Deutschland, sondern auch in Holland und Frankreich. Dienstags (29. November, 13. Dezember, 20. Dezember und am 27. Dezember) um 15 Uhr zeigt er wie man auf der Drehorgel bekannte Songs und Schlager interpretiert. Dabei dürfen natürlich auch Weihnachtslieder nicht fehlen. Wer sich traut, darf sein Können am Musikinstrument auch vor Ort auf dem Weihnachtsmarkt selbst testen. Ein ganz außergewöhnlicher Musiker, der mit viel Herzblut und Spaß das fast vergessene Instrument wieder erklingen lässt.

Dienstag, 29. November um 18 Uhr

Schöne Klänge anderer Länder

Der Chor „Russkaja Duscha“ unter der Leitung von Galina Müller bringt auf innerstädtischen Veranstaltungen das Publikum regelmäßig zum Mitwippen. Auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt folgt nun ein weiterer Auftritt am Dienstag, den 29. November um 18 Uhr. Mit ihren Trachten und dem großen Engagement jedes einzelnen Chormitgliedes, ist der Chor ein echtes Highlight.

Mittwoch, 30. November um 19 Uhr

Fürstliche Bläsermusik zur Adventszeit

Das Fürstliche Trompetercorps Rheda wurde 1959 als Fanfarenzug gegründet. Seitdem hat sich der Verein stetig musikalisch weiter entwickelt und präsentiert heute eine bunte Mischung aus moderner und bekannter Blasmusik. Einer von ca. 30 Auftritten findet in diesem Jahr in Gütersloh statt. Am Mittwoch, dem 30. November sind die Musiker von 19 bis 20.30 Uhr zum zweiten Mal zu Gast auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Donnerstag, 1. Dezember um 15 Uhr

Spannende Geschichten bei der Märchenbühne

Viele bekannte und unbekannte klassische Märchen der Brüder Grimm sowie Märchen aus aller Welt, können die Kinder bei der Märchenbühne jeweils donnerstags am 1., 8., 15., 22. und 29. Dezember um 15 Uhr hören. Märchen sind bei Kindern beliebt, denn sie schaffen es spielerisch die Kreativität und Konzentration zu stärken – und das mit viel Weisheit und Humor.

Donnerstag, 1. Dezember um 18 Uhr

Ein Multitalent an allen Instrumenten

Chris Christian entdeckte schon als Elfjähriger seine Liebe zur Trompete. Heute ist er gefragter Bigband-Trompeter und spielt in verschiedenen großen Orchestern, z.B. German Hofman & die Original Ochsenfurter, Joe Schwartz aus „Stars in der Manege“ oder im Musicalorchester vom ,,Starlight Express“ in Bochum. Im Duo mit seiner Frau Verena Christian zeigt er am Donnerstag, dem 1. Dezember um 18 Uhr auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt sein Können an Alphorn, Trompete und Panflöte.

Freitag, 2. Dezember um 16 Uhr

„Die gute Fee“ auf dem Weihnachtsmarkt

Der Kinderchor „Belfana“ ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich sowohl beruflich als auch privat sozial engagieren und Integration im doppelten Sinne verwirklichen. Sie setzen sich für Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten ein, die behindert oder von Behinderung bedroht sind. „Belfana“ steht dabei für „die gute Fee“, die im Herzen jedes Menschen wohnt und deren Melodie erklingt, wenn man Gutes tut. Der Auftritt auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt am Freitag, dem 2. Dezember um 16 Uhr ist auch eine Herzensangelegenheit für Chorleiterin Sibille Focke.

Freitag, 2. Dezember um 18.30 Uhr

Mitreißender Soul mit Jonas Buschsieweke

Egal ob mitreißender Soul, Funk oder Pop -Jonas Buschsieweke und seine Band haben genau das richtige Programm für kleine und große Bühnen. Dazu gehören mal eingängige, mal tanzbare Eigenkompositionen mit deutschen Texten. Immer persönlich, immer ehrlich und oft mit einem Augenzwinkern schreibt Jonas Songs über das, was ihn bewegt und was ihm wichtig ist.

Angereichert wird das Programm mit Neuinterpretationen einiger ausgewählter Songs, die nach Jonas Bearbeitung in einem völlig neuen musikalischen Gewand erklingen. Mit lockerer und stilvoller Musik sorgen Jonas Buschsieweke & Band für die passende Begleitung auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt am Freitag, dem 2. Dezember um 18.30 Uhr.

Samstag, 3. Dezember ab 15 Uhr

Weihnachtsmarkt-Rallye mit ToyRun4Kids

Auf Kinder bis 14 Jahre wartet am 10. Dezember ab 15 Uhr eine besondere Herausforderung: Im Rahmen der Weihnachtsmarkt-Rallye müssen Fragen rund um den Gütersloher Weihnachtsmarkt und das Weihnachtsfest beantwortet werden. Bei manchen Fragen hilft schon ein Blick auf die Umgebung, andere Antworten findet man bei einem Rundgang über den Gütersloher Weihnachtsmarkt. Am Ende der Rallye um 17 Uhr werden unter den teilnehmenden Kindern drei tolle Gewinne verlost.

Samstag, 3. Dezember um 20 Uhr

Bekannte Songs in neuem Gewand

Das Akustik-Duo „Touch of Sound“ spielt jede Menge Songs aus den letzten fünf Jahrzenten. Rock, Blues, Pop, Reggae und Balladen – mal anders vorgetragen – führen dazu in Erinnerungen zu schwelgen oder in entspannter „Lagerfeueratmosphäre“ ein paar Drinks zu genießen. Zum Tanzen und Singen sind alle Gütersloher am 3. Dezember um 20 Uhr herzlich eingeladen.

Sonntag, 4. Dezember um 15 Uhr

Zauberkünste auf dem Weihnachtsmarkt

Tim Doppmeier wurde vor mehreren Jahren in den magischen Zirkel aufgenommen und zieht sein Publikum mit unterschiedlichsten Tricks in seinen Bann. Dabei bleibt er stets gelassen und bringt das Publikum mit viel Phantasie zum Staunen. Wer sich von Tim verzaubern lassen will, kommt am Sonntag, dem 4. Dezember um 15 Uhr und am Freitag, dem 23. Dezember um 16 Uhr zum Gütersloher Weihnachtsmarkt.

Sonntag, 4. Dezember um 16.30 Uhr

Mit 50 Weihnachtsliedern unterwegs

Jung und alt musiziert hier gemeinsam. Seit 1922 spielt der Spielmannszug „Löschzug Avenwedde“ in klassisch erweiterter Besetzung mit Querflöten, Schlagzeug und Percussion. Die Musiker haben 50 verschiedene Weihnachtstitel im Repertoire, von denen sie am Sonntag, dem 4. Dezember um 16.30 Uhr einige auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt anstimmen werden.