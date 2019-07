Space Night – Museumsnacht im HNF

Paderborn .Im Heinz Nixdorf MuseumsForum wird die Paderborner Museumsnacht am Samstag, 31. August, zur Space Night. Passend zur Ausstellung „Aufbruch ins All – Raumfahrt erleben“ dreht sich an diesem Abend von 18 bis 24 Uhr alles um Raketen, Astronauten und Planeten.

Auf die Besucher wartet ein spannendes Programm zum Ausprobieren und Entdecken. Weltrumpuzzle, Lego-Modellraketen oder ein Aero-Trainingsgerät sind nur drei Beispiele. Die Astronomen der Volkssternwarte in Schloß Neuhaus bieten vor dem HNF einen Blick auf den hoffentlich klaren Sternenhimmel und Einblicke in die Faszination Astronomie.

Für das kulinarische Wohl ist gesorgt. Der Eintritt in das gesamte Museum einschließlich der großen Sonderausstellung sowie der Fotoausstellung zur Mondlandung „Ein kleiner Schritt“ ist frei.