Soziologin der Universität Paderborn hält Festvortrag

Paderborn. Die Paderborner Soziologin Dr. Annette von Alemann hält den Festvortrag bei der diesjährigen Preisverleihung zum „Spitzenvater des Jahres“ der Mestemacher-Gruppe am 8. März in Berlin. Schirmherrin ist Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Auszeichnung würdigt die gelungene Vereinbarkeit von Elternschaft und Erwerbstätigkeit. Dazu Initiatorin Prof. Dr. Ulrike Detmers: „Zur Stärkung der Leistungsgesellschaft werden qualifizierte Frauen und Männer benötigt. Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das praktizierte partnerschaftliche Ehe- und Familienmodell“. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis, der jährlich an zwei Familienväter vergeben wird, würdige dessen Familienkultur, so Detmers weiter.

Von Alemann ist schwerpunktmäßig im Rahmen der Geschlechterforschung mit der Gleichstellung der Geschlechter und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beschäftigt. Die Wissenschaftlerin deckt mit ihren Studien außerdem soziale Ungleichheit in Bildungs- und Arbeitsorganisationen auf und untersucht, wie Organisationen mit Diversität umgehen. In ihrem Festvortrag wird sie auf die Herausforderungen einer aktiven Vaterschaft eingehen.