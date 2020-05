Sozialverbände erhalten Desinfektionsmittelspende

Bürgermeister Michael Dreier stellt Kontakt zu Firma MBG her.

Paderborn. Die Firma MBG aus Paderborn hat der Beratungsstelle für Hörgeschädigte, dem SKM Paderborn e.V., dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. und der Aidshilfe Paderborn e.V. Desinfektionsmittel gespendet. Bürgermeister Michael Dreier hatte sich dafür eingesetzt, dass die Sozialverbände, mit denen er sich in Telefonkonferenzen regelmäßig über die aktuelle Situation in Paderborn austauscht, für ihre Einrichtungen eine entsprechende Spende erhalten. Am Donnerstag, 7. Mai, übergab Lena Schmidt, Kommunikationsleitung der MBG Group, den Vertreterinnen und Vertretern der Verbände nun das Desinfektionsmittel: „Wir bedanken uns mit dieser Spende bei allen Verbänden und Organisationen, die auch in dieser akuten Zeit für Pflegebedürftige und kranke Mitmenschen da sind.