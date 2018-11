Sozialpaten helfen durch den Schuldendschungel

Büren. Zum Auftakt des Projekts „Fit fürs Geld – Du hast die Wahl!“, das die Stadt Büren mit der Stadtjugendpflege für Jugendliche und junge Erwachsene (13 – 18 Jahre) durchführen wird, gab eine Delegation Augsburger Sozialpaten einen intensiven und anschaulichen Einblick in ihre Arbeit, bei der sie auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung zurückblicken. Ehrenamtlich helfen sie mit bei der Bewältigung der Tabuthemen Geld, Konsum und alltägliche Schuldenfallen. Professionell geschult und begleitet durch zuständige Sacharbeiter der Verwaltung bieten sie wertvolle Hilfen an.

Während in Augsburg alle Bevölkerungsschichten in den Genuss der Beratung kommen, sollen in Büren gezielt Jugendliche und junge Erwachsene fit gemacht werden für das Thema Geld. Ziele des Projektes in Büren sind die finanzielle Bildung und die Schuldenprävention. Wichtiges Grundwissen in finanziellen Dingen soll pädagogisch-innovativ, jugendgerecht und erlebnisorientiert vermittelt werden. Neben kleineren Projekten steht der Erwerb eines sog. Finanzführerscheins im Fokus. Zum Gelingen des Projektes ist die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, wie Schulen, Banken, Beratungsstellen, aber auch Ehrenamtlichen (Sozialpaten) vorgesehen. Das Projekt wird durch die Bürgerstiftung Büren unterstützt und mit Mitteln des LWL gefördert.