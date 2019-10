„Sonny Boys“ mit „Der Lack ist ab – Show“ im Theater im Park

Bad Oeynhausen. Vornerum hui, hintenrum pfui. Auch wenn sie sich jahrelang als Duo auf der Bühne feiern lassen, liegt die Freundschaft von Willie und Al in Trümmern. Die beiden können sich auf den Tod nicht ausstehen und sind doch aufeinander angewiesen. In der sozialkritischen Komödie „Sonny Boys“ erzählt das Landestheater Detmold am 10. Oktober um 19:30 Uhr im Theater im Park vom steinigen Überlebenskampf im Showgeschäft.

Willie und Al, alias die „Sonny Boys“, sind unschlagbare Komödianten, die überall für ihre Auftritte frenetisch gefeiert werden. Über Jahrzehnte hinweg bespielen sie zusammen die großen Bühnen aller Varietés. Tatsächlich aber haben die beiden ein gut gehütetes Geheimnis: Das ach so charmante Comedy-Duo ist sich spinnefeind. Und so kommt es, dass Al nach 43 Jahren endgültig die Farce beendet — Schluss mit lustig. Ab sofort warten statt der Bühne nur Sofa und Fernbedienung auf die beiden Comedy-Veteranen.

Niemand interessiert sich mehr für die einstigen Stars bis plötzlich ein verlockendes Angebot die exzentrischen Ex-Komiker aus ihren Fernsehsesseln lockt. Zwangsläufig müssen sich Willie und Al wieder miteinander auseinandersetzen … Neil Simons bissige Boulevard-Komödie „Sonny Boys“ ist ein das Showbusiness parodierender Klassiker und eine berührende Geschichte über Freundschaft. In die Rolle des Willie schlüpft dabei Heinrich Schafmeister. Krimifans kennen den Schauspieler aus der TV-Serie „Wilsberg“. In der vergangenen Spielzeit konnte man ihn im Theater im Park bereits in „Kunst“ sehen.

Tickets ab 26,00 € sowie weitere Informationen gibt es in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und an allen