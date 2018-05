Sonnenenergie nutzen

Kreis Lippe und die Stadt Oerlinghausen informieren über Photovoltaik und Speicher

Kreis Lippe. Eigenen Strom frei Haus produzieren: Mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ist das möglich. Dabei bestehen teils noch große ungenutzte Potenziale. So hat das Solardachkataster des Kreises Lippe ermittelt, dass in Oerlinghausen derzeit noch 97 Prozent des möglichen Potenzials zur Stromgewinnung aus Photovoltaik ungenutzt bleiben. „Mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage lassen sich nicht nur die eigenen Stromkosten senken. Die Hauseigentümer leisten damit auch einen aktiven Beitrag zur Energiewende und damit zum Klimaschutz“, ist Oerlinghausens Bürgermeister Dirk Becker überzeugt. Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe informiert der Kreis Lippe deshalb am Donnerstag, 3. Mai, auch in Oerlinghausen über die Möglichkeiten und Vorteile, die eine eigene Photovoltaik-Anlage mit sich bringt.

Auf der Veranstaltung, die im Rahmen des Masterplans 100% Klimaschutz angeboten wird, werden Experten von der Verbraucherzentrale NRW und der Sparkasse Lemgo zu den technischen Möglichkeiten und zu der Förderung und Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen und Speichern informieren. Außerdem stellt Masterplanmanager Markus Herbst das Solardachkataster des Kreises Lippe vor. Im Anschluss stehen die Experten für individuelle Fragen zu Verfügung. Interessierte können sich schon jetzt im Internet unter www.solardachkataster-lippe.de einen ersten Überblick über das Potenzial ihrer Dachflächen verschaffen.

Die Informationsveranstaltung „Photovoltaik und Speicher“ findet am Donnerstag, 3. Mai 2018, um 19 Uhr im Bürgerhaus, Tönsbergstr. 3, in Oerlinghausen statt. Anmeldungen werden telefonisch unter 05231 / 62-5060 oder per E-Mail unter masterplan@kreis-lippe.de angenommen.