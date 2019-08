Sommernacht & Feuerwerk im Maxipark

Am 17. August heißt es Bühne frei für eine musikalische, kulinarische und farbenfrohe Sommernacht rund um das große Feuerwerk

Hamm. Am Samstag, 17. August begrüßt der Maxipark am Abend Jung und Alt zu einer stimmungsvollen Sommernacht. Jeder ist eingeladen, die besondere abendliche Atmosphäre zu genießen, Freunde zu treffen, gemeinsam zu feiern und zu tanzen. Ein großer Biergarten lädt zum gemütlichen Beisammensein ein, bis der Höhepunkt des Abends, das Feuerwerk, den Nachthimmel in ein farbenfrohes Lichtermeer taucht. Walk-Acts und mitreißende Live- Musik auf den Bühnen runden das Angebot ab.

Im zweiten Jahr der Neuauflage unseres großen Feuerwerks freuen sich alle Besucher über noch mehr Leckereien auf der großen Schlemmermeile, zahlreiche mobilen Musik- und Theaterdarbietungen, Feuershows und Live-Musik. Bereits ab 19.00 Uhr heißt es: Feiern, Staunen und Genießen!

Den Besuchern wird einiges geboten: Auf der großen Open-Air Bühne am Elefanten werden Six Slash begeistern. Ab 19.00 Uhr heißt es hier: Antanzen! Mitsingen! Abfeiern! Mit Geier Sturzflug wird eine große „Neue Deutsche Welle Show“ gezeigt. Eigene große Songs wie „Bruttosozialprodukt“, aber auch weitere Titel, wie z.B. „Sternenhimmel“ begeistern die Feiernden. In der Aktionsmulde ist eine andere Spitzenband zu Gast. Feeling ist eine holländische Band, die optisch und vor allem auch akustisch viel zu bieten hat. Ausnahmsweise darf an diesem Abend auch ein Auto in den Park. Inge und Albert mischen sich mit ihrem verrückten halben Trabbi unter die Besucher, die beiden sind auf der Durchreise nach Bakkelona. Um sich auf ihren Urlaub einzustimmen zeigen RUMBACOUSTIC eine feurige Fusion spanischer und lateinamerikanischer Musik. Feurig wird auch die rasante Feuershow, die am Bahnsteig und am See gezeigt wird. Und zwischen all diesem Trubel taumelt die kleinste Blaskapelle der Erde durch den Maxipark. Die Bläser kommen extra aus Linz (Österreich) angereist und haben allseits Bekanntes durch den Blechsalat ́schen Fleischwolf der Kreativität gedreht. Damit nicht genug, macht sich außerdem eine Herde lebendig gewordener Maschinenwesen im Park breit.

Wer es etwas ruhiger angehen lassen möchte, für den sind das Schmetterlingshaus und auch der Glaselefant an diesem Abend länger geöffnet.

Bei Anbruch der Dunkelheit wird das abwechslungsreiche Treiben im Park von einem einmaligen bunten Feuerspektakel unterbrochen. Das Feuerwerk zu aktuellen und klassischen Musiktiteln ist, wie jedes Jahr, der Höhepunkt im Maxipark-Sommer. Im Anschluss darf selbstverständlich noch lange weiter gefeiert werden. Erst gegen Mitternacht wird diese unvergessliche Sommernacht langsam ausklingen.