Sommernacht & Feuerwerk im Maxipark

Gleichzeitig begeistern zahlreiche Walkacts, Showacts und mobile Gruppen ihr Publikum überall im Park. Bei Anbruch der Dunkelheit steigt dann das große Feuerspektakel und danach darf selbstverständlich noch lange weiter gefeiert werden. Viele Sitzmöglichkeiten laden neben dem Trubel zum Verweilen und Genießen ein und geben auch Raum für ruhigere Momente.

Die Eintrittskarte für die Sommernacht & Feuerwerk ist gleichzeitig das kostenlose Busticket und kann direkt in den Bussen gekauft werden. Die Stadtwerke Hamm richten Sonderfahrpläne ein. Der Eintritt, der auch für RUHR.TOPCARD-Inhaber gilt, beträgt für Erwachsene 9 Euro, für Kinder/Jugendliche 7 Euro, für Familien 25 Euro. Maxipark- Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt und zahlen im Bus den Kindertarif. Jahreskarten- Inhaber anderer Park-Kooperation zahlen den normalen Eintritt. Besucher sollten beachten, dass auch wieder die zusätzlichen Eingänge geöffnet sind. Der letzte Einlass am Haupteingang in den Park ist am 18. August um 23.00 Uhr.

