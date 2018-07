Sommernacht & Feuerwerk im Maxipark

Am 18. August startet das nächtliches Farbspektakel über dem Glaselefanten zu klassischen und modernen Klängen

Hamm.Im Rahmen der stimmungsvollen Sommernacht, die am Samstag, 18. August im ganzen Park viel zu bieten hat, erhellen einmal mehr mit Einbruch der Dunkelheit tausende funkelnde Sterne den Nachthimmel über dem Glaselefanten. Leuchtraketen und Farbkaskaden werden zu klassischen und modernen Klängen abgeschossen und bieten ein farbenfrohes Lichtspektakel in der Luft.

Wenn die beiden Bands auf den Bühnen für kurze Zeit verstummen und Tausende Besucher erwartungsvoll in den Nachthimmel schauen, dann wird auch in diesem Jahr traditionell ein musikalischer Mix gespielt.

Klassische Musiktitel dürfen selbstverständlich nicht fehlen, wenn die Lichtkaskaden und Feuerräder den Nachthimmel in ein buntes Farbenmeer tauchen. Gerade peppige moderne Lieder sind es, die mit klassischen Instrumenten gespielt, jede Generation ansprechen. In diesem Jahr sind es bekannte Kinofilme, die von großen Orchestern vorgetragen werden. Gleich zum Start stimmt der Titelsong aus dem Actionthriller „Mission Impssible“ die Besucher ein, mit Indianer Jones wird es später wild, bis zum Schluss die Filmmusik von Forrest Gump die Gäste in einen schönen entspannten Abend entlässt. Auch beliebte Pop- Hits, wie z.B. „You raise me up“ von Josh Groban oder „Ashes“ von Celine Dion liefern einen musikalischen Hintergrund für das Licht- und Farbspektakel. Weitere Titel aus Klassik und Pop runden das musikalische Feuerwerk ab, welches sicher für jeden etwas zu bieten hat.

Nach dem großen Feuerwerk heißt es dann wieder: Bühne frei, denn das umfangreiche Rahmenprogramm wird bis Mitternacht fortgesetzt. Es darf weiter gelacht, gestaunt und getanzt werden. Auch die vielen Köche auf der Schlemmermeile bieten später noch den ein oder andern Mitternachts-Snack an.

Die Eintrittskarte für die Sommernacht & Feuerwerk ist gleichzeitig das kostenlose Busticket und kann direkt in den Bussen gekauft werden. Die Stadtwerke Hamm richten Sonderfahrpläne ein. Der Eintritt, der auch für RUHR.TOPCARD-Inhaber gilt, beträgt für Erwachsene 9 Euro, für Kinder/Jugendliche 7 Euro, für Familien 25 Euro. Maxipark- Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt und zahlen im Bus den Kindertarif. Jahreskarten- Inhaber anderer Park-Kooperation zahlen den normalen Eintritt. Besucher sollten beachten, dass auch wieder die zusätzlichen Eingänge geöffnet sind. Der letzte Einlass am Haupteingang in den Park ist am 18. August um 23.00 Uhr.

Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.