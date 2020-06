Detmold. Der Sommer kommt und dieses Jahr ist alles anders. In den letzten Monaten konnten, Corona bedingt, keine kulturellen Veranstaltungen stattfinden: das Festival BILDSTÖRUNG musste ausfallen, viele Konzerte, Theater und Lesungen wurden abgesagt und auch die Detmolder Sommerbühne kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Doch „es geht auch in diesem Sommer noch etwas“. Denn: In einer Kooperation zwischen dem KulturTeam der Stadt Detmold, der Stadthallen GmbH, der Stadtbliothek und der Lippe Tourismus & Marketing GmbH ist die Veranstaltung „Sommermomente – Kultur im Schlosspark“ entwickelt worden. Diese so umfassend übergreifende Kooperation macht die Veranstaltung einzigartig.

Jazz, Rock, Blues, französische Chanson, Poetry Slam, Open Air Theater und Lesungen zaubern den Sommer in den Schlosspark und holen die Kulturbegegnungen mit vielen bekannten Künstler*innen zurück in den Alltag. Neben der Intention Kultur zu ermöglichen, sollen die Künstler in dieser prekären Situation gefördert werden. Das Programm konnte sehr kurzfristig und „unkompliziert“ auf die Beine gestellt werden. Die Veranstalter drücken ihre Dankbarkeit für die schnelle Zustimmung des Schlosses und der Stadtwerke als Sponsor aus.

In der Zeit vom 3. bis 26. Juli 2020 finden Veranstaltungen mit begrenzter Personenzahl statt. Mittwochs und freitags ist die Stadthallen GmbH für ein Programm mit Musiker*innen aus Detmold mit internationalen Gästen verantwortlich. das KulturTeam der Stadt Detmold gestaltet donnerstags und samstags das Programm mit Theater und Musik für Kinder und Erwachsene. Sonntags lädt die Stadtbibliothek zu Autorenlesungen ein.

Im Schlosspark wird eine abgegrenzte Veranstaltungsfläche mit 100 nummerierten Sitzplätzen geschaffen, die den Regeln der aktuellen CoronaSchutzVerordnung entspricht. Für jede Veranstaltung muss ein Ticket über ADticket online oder die bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden; in dem symbolischen Ticketpreis ist ein alkoholfreies Getränk pro Person enthalten. Jede Aufführung dauert etwa eine Stunde. 30 Minuten vorher beginnt der Einlass.

Zusätzlich werden Interventionen in der Innenstadt stattfinden. Bei den Stadtbesetzungen wird lediglich der Tag, jedoch nicht die Uhrzeit bekannt gegeben. Darüber hinaus finden Überlegungen zu einer kulinarischen Veranstaltung und einer Autodisko statt. Das Familienfest wird auf unbestimmte Zeit verschoben. „Wir fahren auf Sicht“ erklärt Dörte Pieper von der Lippe Tourismus & Marketing GmbH.