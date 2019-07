Sommerlicher Outdoor-Spaß zum Ferienbeginn

AlpenTestival vom 2. bis 4. August 2019 in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen. Sommer, Sonne, Abenteuer: Bei schönem Wetter und warmen Temperaturen steigt das Verlangen, nach draußen zu gehen und etwas zu erleben. Genau dafür bietet dasAlpenTestival vom 2. bis 4. August in Garmisch-Partenkirchen den perfekten Anlass. In diesem Jahr befindet sich dasTestival-Gelände auf dem Beachplatz am Kainzenbad. Das Konzept bleibt auch in der neuen Location bestehen: Abenteuerlustige können modernste Outdoor-Ausrüstung ausleihen und in der traumhaften Bergkulisse desWerdenfelser Landes testen. Das Wochenende voller professionell geführter Kletter-, Wander-, Rad- und Wassersport-Touren wird auch 2019 von einem vielseitigen Rahmenprogramm abgerundet.

Einzigartiges Tourenangebot Besitzer des Testivalpasses haben nicht nur die Möglichkeit, kostenfrei an Aktivitäten rund um das Testival-Gelände teilzunehmen, sondern können auch professionell begleitete Touren dazubuchen. Das Tourenprogramm umfasst die Bereiche Klettern, Wandern, Radfahren und Wasser. Auch spezielle Touren für Kinder und einige Extras sind Teil des vielseitigen Angebots, das es so nur beim AlpenTestival in Garmisch-Partenkirchen gibt. Ob Einsteiger, Bergfex oder Sportler: Jeder Testival-Teilnehmer kann das Tourenprogramm ganz nach seinen persönlichen Vorlieben zusammenstellen und dabei die kostenfrei geliehenen Outdoor-Produkte des Sport Conrad Testcenters unter realen Bedingungen ausprobieren. Ein besonderer Teil des Angebots ist in diesem Jahr der Ortovox Erste-Hilfe-Workshop. Die Teilnahmegebühren für den alpinen Erste-Hilfe-Kurs werden komplett an die Bergwacht Bayern gespendet.

Erlebnisreiches Rahmenprogramm Outdoor-Liebhaber, Familien und Genießer kommen beim abwechslungsreichen Rahmenprogramm voll auf ihre Kosten: Von Live-Musik und Leckereien aus der Region über verschiedene Workshops bis hin zum freien Eintritt zu vielen Attraktionen und Erlebnissen ist für Testival-Besucher einiges geboten. Wer entspannt in den Tag starten möchte, kann morgens schon an einer Runde Yoga by Wanderlust teilnehmen, bevor es auf eine der actionreichen Touren geht. Das GaPa Gesundheits-Eck „Von Natur aus G’sund“ ist ebenfalls auf dem Testival-Gelände vertreten und informiert Gäste basierend auf einer Köperanalyse über ihre Gesundheit. Aber auch Action und Abenteuer sind Teil des Rahmenprogramms: Teilnehmer können ihre Kletterfähigkeiten auf dem Boulder-Würfel testen oder beim Salomon Trail Running Special laufend die Natur erleben. Beim AlpenTestival werden zudem eine Vielzahl an Workshops geboten, die zum Mitmachen und Lernen einladen. Die Angebote sind im Ticket inklusive und viele Punkte des Rahmenprogramms können die Besucher des Geländes kostenfrei nutzen, auch ohne Testivalpass.

Organisatorische Hinweise In diesem Jahr findet das erlebnisreiche Outdoor-Wochenende nicht wie gewohnt im Olympia-Skistadion statt. Aufgrund von Sanierungsarbeiten muss das achte AlpenTestival auf den benachbarten Beachplatz im Kainzenbadausweichen. Alle Details zur Location und Informationen rund um die Veranstaltung sind online unterwww.alpentestival.de aufrufbar — für internationale Gäste auch auf Englisch. Tickets und Touren können ebenfalls auf der Website gebucht werden. Der Testivalpass kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zahlen 10 Euro. Weitere Touren sind individuell zum Tagespass zubuchbar. Zu jedem online gebuchten Ticket gibt es ein abwechslungsreich zusammengestelltes Welcome-Package inklusive AlpenTestival-Tasche, zwei Freigetränken und vielem mehr.

Über Garmisch-Partenkirchen „Entdecke Deine wahre Natur“: Diese Philosophie steht als zentrale Vision für das touristische Angebot der renommierten Ganzjahresdestination Garmisch-Partenkirchen. Inmitten traumhafter Bergpanoramen bietet der bekannteste Ort der bayerischen Alpen Urlaub auf höchstem Niveau in allen Facetten. Grandios und gewaltig präsentiert sich die Natur am Fuß der Zugspitze, einzigartig sind die Erlebnisse zwischen Berg und Tal, im Wasser und in der Luft. Eindrucksvolle historische Fassaden und liebevoll bemalte Häuser sowie der Charme seiner Bewohner prägen eine Atmosphäre von Offenheit und Lebensfreude im Ort, die begeistert, berührt und lange wirkt. Garmisch-Partenkirchen macht „Schmetterlinge im Bauch“.