Sommerkino im Bürgerkiez: Blues Brothers und The Big Lebowski

Gütersloh. Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr wird es auch 2020 erneut ein Open Air Kino in der Weberei geben: An den beiden Abenden des 18. und des 19. Augusts verwandelt sich die Weberei-Terrasse wieder in ein Freiluftkino. „Wir gehen damit auf die Hoffnung vieler unserer Besucher ein, die sich für dieses Jahr eine Wiederholung des Sommerkinos gewünscht haben“, erzählt Jana Felmet, Programmleitung in der Weberei. In Kooperation mit dem benachbarten Bambi Kino und mit Unterstützung von Claas zeigt die Weberei am 18.08. mit Blues Brothers (1980) einen echten Kultstreifen aus dem Musikbereich. Am 19.08. folgt dann mit The Big Lebowski (1998) eine oscarprämierte Komödie. „Wir erinnern uns alle noch lebhaft an die tollen Open Air Vorführungen letztes Jahr im Park vor der Weberei und freuen uns, dass dieses Event nun fortgesetzt werden kann. Der Kultfilm Blues Brothers feiert zudem das 25-jährige Jubiläum. Zusammen mit Big Lebowski dürften dass unvergessliche Nächte werden“, freut sich Oliver Grotheide vom Bambi Kino schon auf das zweitägige Event. Genießen kann man die Filme mit einem Funkkopfhörer, der für eine Schutzgebühr von 5 Euro geliehen werden kann. Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter soll beim Sommerkino durch Zugangskontrollen, Abstandsregelungen und gründliche Hygienemaßnahmen gewahrt werden.

Beginn des Open Air Kinos ist an beiden Abenden ca. 21:15 Uhr, kurz nach Sonnenuntergang. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt.