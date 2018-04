Sommerfestival Paderborn 2018: Line & Up & Vorverkaufsstart

187 Strassenbande für das AStA Sommerfestival bestätigt! Kartenvorverkauf für die limitierten Studierendentickets beginnt am 10.04.!

Paderborn. Das AStA Sommerfestival, eines der größten studentisch organisierten Unifestivals Deutschlands, bestätigt heute einen Großteil seines Line-Ups. Neben den Senkrechtstartern, der 187 Strassenbande, wartet wieder ein vielfältiges Programm unterschiedlichster Musikrichtungen auf die Besucher. Der Vorverkauf für die 21,00€ -­‐ Frühbuchertickets Für das am 17.05. stattfindende Festival ist bereits gestartet. Ab morgen, dem 10.04. um 11:00 Uhr, gibt es dann auch endlich die limitierten 16,00€ – Tickets für Studierende und SchülerInnen. . Das AStA Sommerfestival, eines der größten studentisch organisierten Unifestivals Deutschlands, bestätigt heute einen Großteil seines Line-Ups. Neben den Senkrechtstartern, der 187 Strassenbande, wartet wieder ein vielfältiges Programm unterschiedlichster Musikrichtungen auf die Besucher. Der Vorverkauf für die 21,00€ -­‐ Frühbuchertickets Für das am 17.05. stattfindende Festival ist bereits gestartet. Ab morgen, dem 10.04. um 11:00 Uhr, gibt es dann auch endlich die limitierten 16,00€ – Tickets für Studierende und SchülerInnen.

Den diesjährigen Headliner bildet die rebellische Crew aus dem Norden der Republik: die 187 STRASSENBANDE. Nicht ohne Grund gehören sie mittlerweile zu den absoluten Szenegrößen im hiesigen HipHop -­‐ Zirkel: Als eine der wenigen „echten“ Crews für ihr absolut nahbares Image bekannt, gelten sie in ihren Grundsätzen als schnörkellos, roh und immer auf den Punkt. GZUZ, Bonez MC, Maxwell, LX, Sa4 & Co. feierten vor Kurzem erst ihren Tourabschluss vor über 12.000 Fans in Hamburg, am 17.05. gibt es dann eine ihrer exklusiven Festivalshows in Paderborn.

Kontrastprogramm zum Straßenrap bildet der heißeste Newcomer der deutschen Indie -­ Szene -­ die GIANT ROOKS. Obwohl erst 2014 gegründet, werden die Jungs aus Hamm bereits mit internationalen Größen, wie Arcade Fire oder Alt-­J verglichen. Nach einem unglaublich erfolgreichen Jahr 2017 und der ausgedehnten, ausverkauften Tour im Frühjahr wird es die

Jungs am 17.05. nun auch nach Paderborn verschlagen.

Auf einzigartiges Clubfeeling können sich die Paderborner mit dem DJ -­‐ Duo DRUNKEN MASTERS freuen. Mit ihrem Mix aus eigenen Mash -­‐ Ups, Originalen & Remixen, unter anderem für Künstler wie Major Lazer, Casper & A -­‐ Trak, sind ihre Live -­‐ Shows dafür bekannt, die Augen von tanzwütigen Wahnsinnigen auf dem ganzen Globus zum Funkeln und auch den letzten Bewegungslegastheniker zum Tanzen bringen.

Die Kategorie Deutschrap überzeugt unter anderem auch mit den Berlinern MC BOMBER & KARATE ANDI. Mit ihrem gemeinsamen Track „Pipettchen“ auf MC BOMBERs neuen Album“Gebüsch“ machen sich die bei den Trinkkumpanen gemeinsam auf die Suche nach der nächsten Spelunke, schubsen Wegelagerer zu Seite und schaffen es auf #5 in den Charts.

Auch ANTIFUCHS wirbelt bereits seit geraumer Zeit den Underground der deutschsprachigen Rap -­‐ Szene auf und wird mit ihrem neuen Album „STOLA“, jeder Menge fetter Beats und Ohrwurm -­‐ tauglichen Hooks im Gepäck auf der Bühne stehen. An ihrem 15 -­‐ jährigen Jubiläum lassen es sich auch die MONSTERS OF LIEDERMACHING nicht nehmen sich mit ihrem sitzenden Halbkreis und ihrem musikalischen Spagat zwischen balladesker Kleinkunst und brachialem Punk in die Herzen zarter Feingeister und harter Headbanger zu spielen. Es darf sich auf Frühschoppen und Sitz -­‐ Pogo mit den Monsters gefreut werden.

​

Neben den bereits bestätigten Namen wird in den kommenden Tagen auch das restliche Line-­Up bekanntgegeben. Dabei kündigt die ausführende Agentur Vibra neben dem Headliner einenSpecial Co -­‐ Headliner an. Neben den Hauptbühnen wird es auch wieder einen DJ -­‐ Floor, die L’Unico Bühne, mit regionalen Bands und einen Indoor -­‐ Floor auf dem Festivalgelände geben. Insgesamt werden über 20 Bands und DJs aus einem breiten, musikalischen Spektrum auf 5 In -­‐ und Outdoorbühnen präsentiert.

Am Dienstag, den 10.04., gehen auch die limitierten und rabattierten 16,00€ -­‐ Tickets für Studierende und Schülerinnen in den Verkauf. Von Dienstag, den 10.04., bis Donnerstag, den12.04., jeweils von 11:00 Uhr – 14:00 Uhr, gibt es die streng limitierten Tickets an der Uni im Bibliotheksfoyer (in Richtung Hörsaal D), gegen Vorlage eines Studierenden -­‐ /Schülerinnen -­‐Ausweises, zu kaufen. Auch die regulären, ebenfalls limitierten 21,00€ -­‐ VVK -­‐ Tickets sind dann dort erhältlich. Außerdem sind die Tickets an den bekannten VVK -­‐ Stellen und unter www.adticket.de erhältlich.

Im Überblick:

Datum: Donnerstag, 17.05.2018 Einlass 15:30h/ Beginn 16:00h

Ort: Campusgelände, Universität Paderborn

Veranstaltung: AStA SOMMERFESTIVAL 2018

Bisher bestätigtes Programm: 187 Strassenbande // Giant Rooks // Drunken Masters //MC Bomber & Karate Andi // Monsters of Liedermaching // Antifuchs und viele mehr auf fünf In­‐ und Outdoorbühnen. Weitere Acts werden in Kürze bekanntgegeben.

Foto: VIBRA booking