Sommerfest im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank



Minden. Ein Familiensommerfest – der Tag für alle Größen – findet am 10. Juni im und am Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank an der Salierstraße statt. In der Zeit von 14 bis 19 Uhr laden die Mitarbeiter*innen des Anne Frank, der Freizeitmitarbeiterclub sowie die zahlreichen Kinder und Jugendlichen aus der Einrichtung zu einem bunten Sonntagnachmittag ein.

Den großen und kleinen Gästen werden eine Vorstellung des Kinder- und Jugendzirkus Peppino Poppollo, Karatevorführungen und das traditionelle Kasperletheater im Veranstaltungssaal präsentiert. Auf dem weitläufigen Freigelände wartet ein Riesenkletterfelsen auf kleine und große Gipfelstürmer, während es im Bastel- und Schminkzelt besinnlicher zugeht. Wasserspielmobil, Bobbycarparcours und Dosenschießen mit der handbetriebenen Feuerwehrspritze erfordern wiederum körperlichen Einsatz.

Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Im Kaffeegarten werden warme und kalte Getränke und kulinarische Angebote – von zuckersüß bis deftig serviert. Die Tombola und das Bingospiel warten mit zahlreichen Preisen auf strahlende Gewinner. Was das Feuerspektakel, der traurige König und das schwarze Loch nur für besonders Mutige zu bieten haben, wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Veranstaltung wird für die Kinder- und Jugendarbeit des Freizeitmitarbeiterclubs verwendet.

Foto: © Stadt Minden