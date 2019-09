Sommerfest der Faltbootgilde: Am Samstag geht’s wieder auf die Ems

Gütersloh (vv). Am Samstag, 7. September, ist es wieder soweit!

Die Faltbootgilde feiert ihr jährliches Sommerfest. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr wartet ein buntes Programm auf die Besucher des Bootshauses an der Emser Landstraße. Neben der beliebten Hüpfburg und der Slackline, die wieder über die Ems gespannt wird, stehen natürlich auch wieder Kajaks und Kanadier für eine Rundfahrt am Bootshaus zur Verfügung. Fürs leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Pommes, Würstchen und kalten Getränken gesorgt.