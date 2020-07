Sommer-Trainingslager vom 14. bis zum 21. August in Kärnten

Paderborn. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2020/2021 beziehen die SCP07-Kicker ein Trainingslager. Nach drei Jahren ohne eine Phase in fremden Gefilden geht es für die Paderborner in der Zeit vom 14. bis zum 21. August nach Kärnten. Das Trainingslager in Villach und Umgebung kam durch eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Partnern Match IQ und der Kärnten Werbung zustande.

„Wir haben durch die Vermittlung unserer Partner ein außerordentlich attraktives Angebot erhalten. Somit ist es möglich, ein Trainingslager in dieser sehr gut geeigneten Region in Österreich zu beziehen. Gerade nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga, durch den wir uns neu sortieren müssen, ist dieser Aufenthalt sehr wertvoll“, betont Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Chef-Trainer Steffen Baumgart freut sich ebenfalls auf die Möglichkeit, ein Trainingslager im Rahmen der Sommer-Vorbereitung zu beziehen: „In den vergangenen Jahren sind wir in Paderborn geblieben und damit auch gut gefahren. Jetzt geht es aber darum, sich neu aufzustellen und eine sich verändernde Mannschaft zu entwickeln. Deshalb ist dieser besondere Impuls und die damit verbundene Abwechslung in der jetzigen Situation absolut willkommen“.

Der Geschäftsführer der Kärnten Werbung, Christian Kresse, sieht dem Aufenthalt der SCP07-Kicker in seiner Region freudig entgegen: „Wir freuen uns sehr, dass der SC Paderborn 07 sein Trainingslager heuer in Kärnten abhält. Unser Bundesland hat sich bestens vorbereitet und bietet alle Voraussetzungen, damit die Mannschaft ein sicheres und erfolgreiches Trainingscamp absolvieren kann“.

Weitere Details zur Vorbereitung auf die Saison 2020/2021, beispielsweise auch zu ersten Testspielen, wird der SCP07 zu gegebener Zeit bekanntgeben. Der offizielle Trainingsauftakt wird am Montag, 3. August, in Paderborn erfolgen.