Sommer, Sonne – Fahrradfahren!

Kreis Gütersloh. Wer schöne Ausflugsziele für die Sommerzeit sucht, wird in der Broschüre ‚Ziehen Sie doch mal wieder Kreise!‘ der pro Wirtschaft GT fündig. Diese hält neun Rundtouren bereit, welche mit Sehenswürdigkeiten und Einkehrtipps gespickt sind. Eine dieser Fahrradtouren trägt den Namen ‚Auf den Spuren der Senne-Bäche‘.

Die 44 Kilometer lange Tour durch Schloß Holte-Stukenbrock und Verl startet an der Ems-Erlebniswelt. Die nahegelegenen Emsquellen und die malerischen Täler der drei Sennebäche sowie Wiesen, Felder und Heideflächen kennzeichnen die Landschaft. Weiter geht die Fahrt über Hövelriege nach Liemke hin zum Holter Wald. In Richtung Kaunitz fahrend, vorbei an der Markuskapelle und dem Naturschutzgebiet Grasmeerwiesen, erreichen Sie die Stadt Verl. Die Radroute führt Sie in den alten Ortskern Verls mit der historischen Bebauung rund um die St. Anna-Kirche. Hier lohnt sich sicher ein Besuch in Schroeders Likörmanufaktur.

Weiter geht die Fahrt durch die Auen von Öl- und Landerbach in Richtung Holter Wald. Am Waldrand liegt eine historische Wassermühle, das heutige Café Mühlgrund, in dem sich Radler stärken können. Von hier aus lässt sich das größte Naturschutzgebiet der Stadt Schloß Holte-Stukenbrocks betrachten. „Man sagt, wer die 1000-jährige Eiche umarmt, soll bis ins hohe Alter bei klarem Verstand bleiben“, berichtet Christina Thüte von der pro Wirtschaft GT. Das Jagdschloss Holte, nächster Punkt auf der Route, ist eine wahre Augenweide, die jedoch nur vom Schlosstor aus betrachtet werden kann. Eine kurze Fahrt durch etwas städtische, belebtere Bereiche führt Sie anschließend durch Felder und Wiesen vorbei am Zoo Safaripark und schließlich wieder zurück zur Ems-Erlebniswelt.

Die neugestaltete Broschüre ‚Ziehen Sie doch mal wieder Kreise! – Rad- und Wanderrouten im Kreis Gütersloh‘ enthält neun Radtouren zu den Themen Architektur, Botanik, Kultur und Geschichte sowie vier Wanderrouten. Die Broschüre kann kostenlos auf www.erfolgskreis-gt.de bestellt werden und steht außerdem mit den GPS-Tracks zum kostenlosen Download zur Verfügung. Weitere interessante Angebote finden Sie auch im Veranstaltungskalender und Freizeitkompass auf www.erfolgskreis-gt.de.