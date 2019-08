Sommer Open Air 2020 in Halle

HalleWestfalen. Sommer und gute Musik gehören einfach zusammen: So dürfen sich die Konzertbesucher des „Sommer Open Air“ am 08. August (Samstag) 2020, ab 18.00 Uhr, im GERRY WEBER STADION auf ein musikalisches Hit-Feuerwerk der Superlative freuen. Mit der Veröffentlichung seines Sommer-Hits „Bella Donna“ Anfang Mai dieses Jahres gab Superstar Pietro Lombardi bekannt, dass er dem Ruf seiner Fans folgt und im kommenden Jahr gemeinsam mit seiner Band auf große Tournee durch Deutschland, Schweiz und Österreich gehen wird. „Ich bin selbst überrascht, dass es so gut läuft und auch sehr stolz. Ich freue mich auf all die schönen Momente mit meinen Fans. Musik ist mein Leben und das mit ihnen zu teilen, ist einfach ein schönes Gefühl. Ich war das letzte Mal vor acht Jahren auf Tour – es wird etwas ganz besonderes werden“, freut sich der 27-Jährige, der sich 2011 beim RTL-Unterhaltungsformat „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in die Herzen der Zuschauer sang und letztendlich auch die Show gewann.

Das Live-Konzert des DSDS-Superstars (1,3 Millionen Instagram-Follower) wird an diesem Konzertabend in der ostwestfälischen Eventarena jedoch nicht der einzige Auftritt sein. Denn als Co-Headliner wird auch Mike Singer, Deutschlands jüngster Popstar (1,5 Millionen Instagram-Follower), auf der Showbühne in HalleWestfalen performen und für Ohnmachtsanfälle, Tränenausbrüche sowie einen Kreisch-Dezibel-Pegel, den zuletzt Bands wie Take That, BackstreetBoys oder *N Sync in den 1990ern erreichten, sorgen. Und zuvor wird sicherlich schon als Support-Act der Newcomer Orry Jackson einen begeisternden musikalischen Auftakt bieten. „Wir freuen uns sehr, dass wir erstmalig solch ein ‚Sommer Open Air‘-Konzert in unserem Veranstaltungsportfolio präsentieren werden“, sagt Geschäftsleiter Ralf Weber (GERRY WEBER MANAGEMENT & EVENT). „Mit Pietro Lombardi und Mike Singer sind zwei der momentan populärsten Influencer und Musiker in Deutschland bei uns zu Gast. Dieser Konzertabend hat insbesondere für unsere jüngeren Besucher durchaus einen Festival-Charakter.“

Pietro Lombardi

Für den einfachen Jungen aus Karlsruhe wurde „Deutschland sucht den Superstar“ zum „Jackpot“ – seine Lieblingsphrase, die er während DSDS prägte. Pietro Lombardi gewann die achte Staffel der Erfolgsshow mit Dieter Bohlen. 1992 wurde er als Sohn eines Italieners geboren und wuchs in Karlsruhe auf. 2010 bewarb sich der leidenschaftliche Hobby-Sänger bei „Deutschland sucht den Superstar“ – von Beginn an galt er als Zuschauerliebling, bekam in den Live-Shows stets die meisten oder zweitmeisten Anrufe. Vor allem die weiblichen Fans liebten seine nette, leicht verplante und natürliche Art. Er tanzte, sang und quatschte sich in die Herzen der Zuschauer und gewann die Show 2011. Seine Sieger-Single „Call my Name“ verkaufte sich binnen einer Woche nach dem DSDS-Finale 300.000 Mal, erreichte Platin-Status und natürlich Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch das Album „Jackpot“ schoss an die Chart-Spitze in Deutschland und Österreich.

Mike Singer

Zweifelsohne gehört der 18-jährige Musiker zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation. Sobald sein Name erklingt, schmelzen die Mädchenherzen hierzulande dahin. Mit 13 startete Mike Singer seine Musikkarriere, mit 16 hat er einen Major-Plattendeal bei Warner Music in der Tasche. Seine Erfolge – drei ausverkaufte Headliner-Tourneen, zwei Nummer-eins-Alben, ein „MTV EMA Award“ und ein „Kids Choice Award“ – geben einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

Orry Jackson

Mit vier Jahren stand Orry Jackson das erste Mal auf einer Bühne und rührte alle Gäste der Veranstaltung schon damals zu tränen. Als er gerade mal zwölf Jahre alt war, sang er mit Xavier Naidoo zusammen – auch er sagte ihm Großes voraus. Heute, viele Jahre später ist er eine Live-Granate, die jede Bühne abreißt. Nach Top 50-Hits, Signing bei Universal, Signing bei Meistersinger, der Teilnahme am Eurovision Songcontest-Vorentscheid, und dem Online-Erfolg seines Songs mit David Alaba geht sein Weg klar Richtung Albumerfolg 2019.