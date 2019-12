Sommer oder Winter? Sportlich ins neue Jahr starten!

Bielefeld. Beim Sportbund ist der neue Sommerkatalog soeben erschienen. Ob als Single, mit Partner oder Freunden oder mit der ganzen Familie, jeder findet im neuen Reisekatalog das passende Angebot. Sportlich geht es ins Jahr 2020, egal ob mit Trekkingrad oder Mountainbike, wandern in den Bergen, auf einer Segelyacht oder beim Wellness. Es gibt aber auch noch einige freie Plätze in den Skireisen 2020. Der Sportbund organisiert Gruppenreisen in den schneesichersten Regionen der Alpen. Verschiedene Kursangebote wie Alpinski, Snowboard, Skilanglauf oder Schneeschuhwandern werden durch eigene LehrTrainer angeboten.