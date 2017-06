Sommer-Konzertreihe „Live in Bad Driburg“ startet zum Sommernachtsshopping

Innenstadt verwandelt sich in Festivalgelände – Geschäfte öffnen bis 23 Uhr

Bad Driburg. Live, umsonst und draußen – so feiert es sich am besten, insbesondere an lauschigen Sommerabenden. Daher startet die Bad Driburger Touristik GmbH auch in diesem Jahr wieder die Konzertreihe „Live in Bad Driburg“, die den Sommerferien ein Sahnehäubchen aufsetzen soll. Wie bei der Premiere im Vorjahr werden die Open-Air-Konzerte die die Bad Driburger Innenstadt wieder in ein kleines Festivalgelände verwandeln.

Das erste Konzert findet zum parallel stattfindenden Sommernachtsshopping des Werberings statt. An drei Abenden stehen dabei Musiker unterschiedlicher Stilrichtungen von 19-23 Uhr auf der Bühne am Raiffeisenplatz in der Langen Straße und laden dazu ein, einen schönen Sommerabend unter freiem Himmel zu verbringen.

30. Juni : Jennes – Deutschrock Party

Der Auftakt der Konzertreihe findet am Freitag, dem 30. Juni statt. Auf der Bühne steht dann die Band Jennes. Mit Können, Spaß und Herzblut verwandeln die drei Musiker die Orte ihrer Konzerte in Oasen guter Laune. Zutaten sind die unglaubliche Stimme des Sängers, berauschende Gitarrensoli, ein erdig groovender Bass und ein glitzerndes Stehschlagzeug, die einen tollen Gesamt- Sound entfalten. Gespielt wird eine Mischung aus Deutschrock-Hits von Westernhagen, Lindenberg, Spider Murphy Gang, Falco, Rio Reiser und anderen, zwischendurch erklingen eigene Songs mit Ohrwurm- Qualität, und wenn die Stimmung steigt, begeistern Songs der Beatles und andere unsterbliche Songperlen die Zuhörer. Auf einen Nenner gebracht: JENNES, das ist Sound, Groove, Action!

20. Juli: Maniac – Ultimate Rock Party

Richtig rockig wird es beim zweiten Konzert der „Live in Bad Driburg“-Reihe, wenn die Kultband Maniac das Beste aus 30 Jahren Rock und Pop auf die Bühne bringt. Aber Maniac covern nicht nur – da, wo andere die Songs einfach nachspielen bringen Maniac ihre eigene Note ein. Ihre Interpretation und Improvisation machen jedes Stück zu einem Erlebnis für die Zuhörer. Ihr Programm ist eine überzeugende Mixtur aus aktuellen Hits, Klassikern und Partykrachern, weshalb ihre Auftritte niemals nur Konzerte sind, sondern stets ein Erlebnis der besonderen Art versprechen. Die Shows stehen unter dem Motto: „Ultimate Rock Party“. Gute, handgemachte Musik, die ihr Publikum vom ersten Ton an mitreißt. Als echte Live-Band mit langjähriger Bühnenerfahrung verstehen es Maniac, jeden Act gekonnt gecovert auf die Bühne zu bringen.

24. August: DJ Dirk Siedhoff & DJ Top – Electro Beats Party

Das dritte Konzert der Reihe steht dann unter dem Motto „Electro Beats Party“ mit DJ Dirk Siedhoff. Als Lokalmatador der Residenz Club & Lounge, Steuermann der Definition Ton, gern gesehener Gast im102 Club und Mitglied vom K-Pauls KäosKlub hat sich der Lebemann Dirk Siedhoff fix in die Herzen seiner Audienz gespielt und sich dadurch schnell über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Hier bündelt er musikalisch die Energie, die er aus seinem Umfeld schöpft, und gibt sie in Form von rhythmischer Wärme und einer extravaganten Definition von Sounds seinem Publikum zurück. Seine Debüt Single konnte er auf dem Komisch Elektronisch Sampler von Lexy & K.Paul neben Künstlern wie Marceo Plex, Monkey Safari oder Marsimoto platzieren. Sein Sound? Gerne Soulful, gerne Deep, immer treibend. Keep the Vibe Brother. Ab hier beginnt der Tellerrand! Unterstützt wird Dirk Siedhoff an dem Abend von DJ TOP.

„Es ist uns auch diesmal gelungen, einen Mix unterschiedlicher Musikstile auf die Bühne zu bekommen, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte“, freut sich Sylvie Thormann von der Bad Driburger Touristik GmbH. „Zu den Konzerten wird kein Eintritt erhoben. Jeder Musikfreund ist eingeladen, einen unbeschwerten Abend bei guter Stimmung zu erleben.“ Die Besucher benötigen lediglich für den Getränkekauf einen eigens hergestellten Festivalbecher. Dieser kostet 3,- Euro und kann bei allen Veranstaltungen genutzt werden. Einzelne Getränke-Wertmarken werden bei der Veranstaltung für 2,- Euro verkauft. Im Vorverkauf sind der Becher sowie die Getränkemarken in der Tourist Information Bad Driburg sogar mit 10% Ermäßigung erhältlich. „Die positiven Erfahrungen des letzten Jahres haben gezeigt, dass die Sommerkonzerte eine gute Gelegenheit für ein geselliges Treffen mit Kollegen, Freunden und Bekannten für einen Plausch in lockerer Runde sind. Einen Festival-Becher zu verschenken kann eine nette Einladung dazu sein.​

Sommernachtsshopping des Werberings Bad Driburg

„Dass am ersten Termin bis 23 Uhr auch das für seine tolle Atmosphäre bekannte Sommernachtsshopping stattfindet, ist sicherlich ein zusätzlicher Anreiz für einen Besuch in der Stadt“, so Sylvie Thormann weiter. Dann lädt der Bad Driburger Einzelhandel bei einmaligem Ambiente wieder zum Einkaufen bis in die Nacht ein. Ein Sommernachtsflair in der Innenstadt und tolle Angebote von Einzelhandel und Gastronomie machen das Sommernachtsshopping seit Jahren zu einem besonderen Erlebnis und Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Die Konzertreihe „Live in Bad Driburg“ findet in Kooperation mit den Partnern Brauerei Veltins, Sparkasse Höxter, Stadtwerke Bad Driburg, Bad Driburger Naturparkquellen, Goeken backen, Rewe Markt und Autohaus Humborg, statt.

Weitere Informationen sind erhältlich bei der Bad Driburger Touristik GmbH, Tel. 0525-398940 und im Internet unter www.bad-driburg.com.

Bild: Jennes © der Veranstalter