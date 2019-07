Innenstadt verwandelt sich in Festivalgelände – Sommer-Konzertreihe „Live in Bad Driburg“ startet zum Beginn der Sommerferien

Bad Driburg. Mit Live-Musik und unter freiem Himmel – so feiert es sich am besten, insbesondere an lauschigen Sommerabenden. Daher startet die Bad Driburger Touristik GmbH auch in diesem Jahr wieder die Konzertreihe „Live in Bad Driburg“, die der Sommerzeit ein Sahnehäubchen aufsetzt. Auch bei der 4. Auflage werden die Open-Air-Konzerte die Bad Driburger Innenstadt wieder in ein kleines Festivalgelände verwandeln. Eröffnet wird die diesjährige Reihe am 18. Juli mit einem echten Kracher.

An drei Donnerstagabenden stehen Musiker unterschiedlicher Stilrichtungen von 19-23 Uhr auf der Bühne am Raiffeisenplatz in der Langen Straße und laden dazu ein, einen schönen Sommerabend in der Bad Driburger City zu verbringen. 18. Juli: MANIAC – Ultimate Rock Party. Der Auftakt der Konzertreihe findet am 18. Juli statt. Dann wird es richtig rockig, wenn die Kultband Maniac das Beste aus 40 Jahren Musikgeschichte auf die Bühne bringt. Aber Maniac covern nicht nur – da, wo andere die Songs einfach nachspielen bringen Maniac ihre eigene Note ein. Ihre Interpretation und Improvisation machen jedes Stück zu einem Erlebnis für die Zuhörer. Ihr Programm ist eine überzeugende Mixtur aus aktuellen Hits, Klassikern und Partykrachern, weshalb ihre Auftritte niemals nur Konzerte sind, sondern stets ein Erlebnis der besonderen Art versprechen. Die Shows stehen unter dem Motto: „Ultimate Rock Party“. Gute, handgemachte Rock- und Popmusik, die ihr Publikum vom ersten Ton an mitreißt. Als echte Live-Band mit langjähriger Bühnenerfahrung verstehen es Maniac, jeden Act mit einer perfekten Bühnenshow auch visuell zu einem Erlebnis zu machen. 8. August:

DJ BREEZE – Electro Beats Party Das zweite Konzert der Reihe steht dann unter dem Motto „Electro Beats Party“ mit DJ Breeze, der weit über die Grenzen des Kreises Höxter hinaus bekannt und die Größe der elektronischen Musik in OWL und Nordhessen ist. DJ Breeze ist bei allen namhaften Veranstaltungen in den Kreisen Höxter, Paderborn und im Raum Nordhessen im Line-Up. Mit dem Produzieren seines eigenen Clubsounds und dem Summer City Beats Festival ist er endgültig im Olymp der heimischen Musikszene angekommen. 22. August: FLEXX – Partystimmung vom Feinsten Zum Abschluss der diesjährigen Live-in-Bad-Driburg-Konzerte gibt es nochmal Partystimmung pur. Auf der Bühne steht dann die Band Flexx. Junge Gesichter, frischer Gesang und beste Stimmung, das ist Flexx. Die Partymusik der Band beinhaltet aus allen Bereichen etwas:

Egal ob Rock, Rock’n Roll, Reggae, Schlager, NDW, Pop oder aktuelle Charts, die gängigen Top40 und Partyhits sind im Programm enthalten und laden zum Tanzen und Feiern ein. Alle Musiker können bereits auf reichlich Bühnenerfahrung zurückblicken und sind dem heimischen Publikum aus anderen Projekten bestens bekannt. Flexx ist die junge Top40-Band aus dem Kreis Höxter, die jede Veranstaltung zum Beben bringt. Zu den Konzerten wird auch in diesem Jahr kein Eintritt erhoben. Jeder Musikfreund ist eingeladen, einen unbeschwerten Abend bei guter Stimmung zu erleben. Die Besucher benötigen lediglich für den Getränkekauf einen eigens hergestellten Festivalbecher. Dieser kostet 5,- Euro und kann bei allen Veranstaltungen genutzt werden. Die zahlreichen zufriedenen und gut gelaunten Besucher in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die Sommerkonzerte immer wieder eine gute Gelegenheit für ein geselliges Treffen mit Kollegen, Freunden und Bekannten für einen Plausch in lockerer Runde sind. Einen Festival-Becher zu verschenken kann auch eine nette Einladung dazu sein. Die Konzertreihe „Live in Bad Driburg“ findet in Kooperation mit den Partnern Brauerei Veltins, Vereinigte Volksbank, Sparkasse Höxter, Goeken backen und Bad Driburger Naturparkquellen statt.