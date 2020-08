Bad Oeynhausen. Für den Monat August hat die Staatsbad GmbH ein ganzes Programm mit neuen Stadtführungen aufgelegt. „Sommer in deiner Stadt“ bietet Bad Oeynhausenern und ihren Gästen aber auch die Möglichkeit, vergünstigt in Hotels zu übernachten und von vielen weiteren Freizeitangeboten und Rabatten der Bad Oeynhausener Händler zu profitieren. Die Aktion soll den Urlaub zu Hause oder in der Region einfach erlebbar machen.

„Urlaub in der eigenen Stadt zu verbringen, hat den Reiz, sich mit den Freizeitmöglichkeiten näher zu beschäftigen, vieles auszuprobieren und Neues zu entdecken. Für die beiden Kampagnen „Sommer in deiner Stadt“ und „Urlaub in Bad Oeynhausen“ haben wir Rad-, Wander- und Walkingtouren, Sehenswürdigkeiten und viele Einkehrmöglichkeiten übersichtlich zusammengestellt. Darüber hinaus haben wir acht verschiedene Erlebnisführungen aufgelegt, die in diesem Monat mit knapp 200 Gästen gut angelaufen sind. Die Bestseller sind die Kräuterführung, die geführte Fahrradtour und Wandern und Singen. Aber auch die klassische Stadtführung ist bei Bad Oeynhausenern und den Gästen der Stadt gleichermaßen beliebt.

Hotelübernachtungen haben die Bad Oeynhausener bislang ausschließlich für Freunde und Familie gebucht“, erklärt Beate Krämer, Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH, zufrieden mit der Aktion und gespannt auf die nächsten vier Sommerwochen.

Für Bad Oeynhausener und ihre Freunde, die eine Übernachtung in einem der Hotels buchen, heißt das: Vergünstigungen bei den Führungen und in der Salzgrotte (zwei für eins) zu erhalten, aber auch zwanzig Prozent im GOP, dem Hochseilgarten, den Oldtimerbusfahrten am Samstagvormittag sowie dem Wolkenschieber, weitere Rabatte in der Boulderhalle, dem Lasertag und den Segway-Touren. Auch inhabergeführte Geschäfte beteiligen sich an der Aktion und laden mit ihren Angeboten ebenfalls zum Entdecken ein. Entspannung und Wohlbefinden können die Urlauber zu Hause im typischen Solewannenbad im Badehaus II des RehaConcept finden.

Alle Freizeitangebote sind auch außerhalb der Pauschale „Sommer in deiner Stadt“ buchbar. Mehr Informationen gibt es unter staatsbad-oeynhausen.de/sommer und staatsbad-oeynhausen.de/urlaub und in der Tourist Information, Haus des Gastes im Kurpark,

Tel. 05731 1300, tourist-information@badoeynhausen.de

(Mo-Fr 9 – 17 Uhr, Sa 11-15 Uhr).