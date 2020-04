Solidarität unter Campus – Nachbarn

Lemgo. Der CIIT e.V. spendet 1500€ für den Hilfsfonds der Hochschulgesellschaft OWL e.V. Die Corona Krise stellt momentan den Alltag vieler Menschen grundlegend auf den Kopf. Auch im CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) in Lemgo, wo sonst täglich 400 Menschen ein – und ausgehen, gemeinsam an innovativen Themen arbeiten und forschen, sich in den offen gestalteten Atrien auf einen Kaffee treffen oder gemeinsam im hauseigenen Bistro Ciitrus Mittag essen, herrscht seit einiger Zeit gähnende Leere. So gut es geht haben alle ansässigen Partnerunternehmen und Institute ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Das CIIT hat alle geplanten Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April abgesagt. „Für uns ist es besonders schade, denn unser Verein feiert in diesem Jahr sein 10 – jähriges Jubiläum und wir haben bereits einige Events sowohl für die internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Öffentlichkeit geplant.

Dennoch ist es natürlich in dieser Situation das einzig richtige, diese zunächst bis Ende der Osterferien abzusagen. Alles, was getan werden kann um das Virus einzudämmen, muss selbstverständlich getan werden“, sagt Margarethe Nickel, Geschäftsführerin des CIIT. Auch in der benachbarten Technischen Hochschule (TH OWL) ruht der Betrieb komplett. Die Hochschulnähe und Partnerschaft hat für das CIIT eine besondere Bedeutung. Nicht selten finden dort die ansässigen Unternehmen und Einrichtungen qualifizierte Nachwuchskräfte. Und diese stehen momentan ebenfalls vor einer enormen Herausforderung. Um sich das Studium zu finanzieren und die Miete zu zahlen, jobben viele Studentinnen und Studenten nebenbei als Kellnerin oder Kellner in einem Restaurant oder als Aushilfe in einem Geschäft. Seit der Corona – Krise geht das aber nicht mehr und sämtliche Einnahmen fallen aus. Daher hat die Hochschulgesellschaft der TH OWL einen Hilfsfonds für Studierende in Höhe von 20.000€ ins Leben gerufen.

Wenn Studierende mit einem Nachweis belegen können, dass sie durch die Corona Krise ihre Einnahmequelle verloren haben, können sie eine Summe von 350€ pro Person beantragen. Da etwa zwei Drittel der Studierenden der TH OWL einen Nebenjob ausführen, ist dieser Hilfsfonds schnell aufgebraucht. Diese Notlage hat auch der CIIT e.V. erkannt und hat 1500€ für den Hilfsfonds gespendet. „Wir stehen momentan alle vor großen Herausforderungen. Niemand weiß, wie es weiter gehen wird. Was in diesen Zeiten aber besonders wichtig ist, ist Zusammenhalt. Mit der Spende möchten wir unseren Teil dazu beisteuern und sehen darin einen Beitrag, die Zukunft zu sichern“,betont Margarethe Nickel. Über das CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT): Das unabhängige Forschungs – und Entwicklungszentrum CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) ist das deutschlandweit erste Science – to – Business – Center im Bereich der industriellen Automation. CIIT – Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung gestalten in gemeinsamen Forschungs-und Transferprojekten die digitale Fabrik der Zukunft. Unter einem Dach, auf einer Fläche von 11.000 m2, arbeiten und forschen über 400 hochqualifizierte Experten an Zukunftstechnologien und profitieren vom um fassenden Technologie – und Know – how – Transfer.

Das Feld der industriellen Automation ist Innovationsmotor der deutschen Kernbranche Maschinen – und Anlagenbau und trägt damit wesentlich zur Sicherung des Standorts Deutschland bei. CIIT e.V. – Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung gestalten in gemeinsamen Forschungs- und Transferprojekten die digitale Fabrik der Zukunft. Treiber und Akteure sind (markt-)führendeIndustrieunternehmen und Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise das Fraunhofer – Anwendungszentrum Industrial Automation (IOSB-INA), das Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL, Phoenix Contact, Weidmüller, ISI Automation, OWITA, MSF – Vathauer Antriebstechnik, Bosch Rexroth, Aventics, KEB Automation, TÜV SÜD und KBA- NotaSys.

Weitere Infos finden Sie unterwww.ciit-owl.de