Solarleuchte ist der Sommerschlager

Gütersloh (gpr). Fairtrade auch bei der Computermaus

Es gibt nicht nur Kaffee, Tee, Schokolade, Tücher und Taschen: In der

Spiekergasse 3 kann man auch eine faire Computer-Maus erwerben. Das konnte

Bürgermeister Henning Schulz kürzlich bei einem Besuch im Eine-Welt-Laden entdecken.

Gemeinsam mit Jan Elliger, Vorsitzender vom Verein Eine-Welt-Gütersloh nahm er die Maus

mit dem Scrollrad aus Holz in Augenschein. Das Gehäuse basiert auf Zuckerrohr. „Auch alle

anderen Materialien, wie der Recycling-Lötdraht, sind so fair wie möglich beschafft worden“,

sagt Elliger. Erika Engelbrecht und Anita Biermann rückten aber auch andere Produkte ins

Augenmerk, die in diesem Sommer der Renner sind. Zum Beispiel die Solarleuchte aus

Südafrika, die bereits 180 Mal verkauft wurde.



Der Eine Welt-Laden e.V. hat seit seinem 22-jährigen Bestehen, davon 20 Jahre lang in der

Verantwortung der Evangelischen Kirche, schon wechselnde Standorte in Gütersloh

eingenommen, aber das Programm bleibt: Der Laden will nicht nur fair gehandelte Produkte

verkaufen. „Er will einen Beitrag leisten für bewussten Konsum, solidarisches Handeln und

eine menschenwürdige und gerechtere Welt“, so Erika Engelbrecht. Damit hat der Eine-Welt-

Laden – wie andere Mitstreiter auch – dazu beigetragen, dass die Stadt Gütersloh im Jahre

2012 zur Fairtrade Town ausgezeichnet wurde. Damit die Stadt Gütersloh im nächsten Jahr

erneut als Fairtrade Town rezertifiziert werden kann, müssen insgesamt fünf Kriterien erfüllt

sein. Eines dieser Kriterien ist das Angebot von mindestens zwei Fairtrade-Produkten in 20

Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben.

Besonders den Kaffeetrinkern macht der Eine-Welt-Laden, wie auch andere

Verkaufsstationen, ein gutes Angebot: In Kooperation mit der örtlichen Rösterei Schenke hat

die Fairtrade-Gruppe einen Yirgacheffe Mokka und damit einen Stadtkaffee und hoher

Qualität herausgegeben. Der Kaffee wird frisch geröstet und eignet sich auch gut als

Präsent. „Schönes zum Schenken findet man hier sowieso“, sagt Anita Biermann, die dazu

einlädt, einfach mal in dem Laden zu stöbern. Am Standort in der Spiekergasse nutzen das

nicht nur die Stammkunden, sondern auch Passanten und Besucher, die auf das kleine, aber

feine Geschäft aufmerksam werden.

Eine-Welt-Laden Adresse und Öffnungszeiten: www.ekgt.de



Bilder: Stadt Gütersloh

BU: Anita Biermann mit der Solarleuchte aus Südafrika. Die ist in diesem Jahr der Renner im

Eine-Welt-Laden e.V. Sie wurde bereits 180-mal verkauft.

BU: (v.r.) Jan Elliger und Erika Engelbrecht zeigen Bürgermeister Henning Schulz die faire

Computermaus, die jetzt im Eine-Welt-Laden in der Spiekergasse zu haben ist.