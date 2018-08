Software von Anfang an sicher entwickeln

Paderborn. Softwaresicherheit spielt im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle. Doch wie werden Systeme sicher und wie wird eine sichere Vernetzung gewährleistet? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Dr. Masud Fazal-Baqaie und Dr. Matthias Becker in einem Vortrag am Donnerstag, 20. September 2018 um 17 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Die beiden Referenten vom Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM in Paderborn beleuchten, wie IT-Systeme durch Security by Design schon während der Planung und Entwicklung möglichst frei von Schwachstellen konzipiert und systematisch abgesichert werden.

Es werden Methoden vorgestellt, mit denen Softwareentwickler Sicherheitsanforderungen mithilfe von Bedrohungsmodellen erfassen können, um geeignete Gegenmaßnahmen abzuleiten. Beispiele dienen dazu, solche konkreten Sicherheitsmaßnahmen zu illustrieren.

Der Vortrag findet in Kooperation mit der Gesellschaft für Informatik statt. Der Eintritt ist frei.

Tablet-Computer

Workshop im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Tablet-Computer sind beliebt: Sowohl im Büro als auch im privaten Haushalt werden sie gerne genutzt. Die Computer mit Touchscreen sind benutzerfreundlich, einfach handhabbar und überzeugen mit ihrer Multifunktionalität. In einem Workshop am

Mittwoch, 12. September 2018 von 18 bis 21 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum

erhalten die Teilnehmer anhand eines iPad Air 2 eine Einführung in den Umgang mit den praktischen Geräten.

Hilfreiche Tipps sollen die Nutzung im Alltag erleichtern: Welche Anwendungen gibt es für Tablets und wie werden sie richtig bedient? Die Teilnehmer entdecken, was alles auf den Computern möglich ist – Surfen im Internet, Fotografieren, Lesen, Musikhören und vieles mehr.

Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-662 oder auf www.hnf.de möglich.

3, 2, 1… deins! Bücher selbst verlegen

Workshop im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Ein interessantes Buch ist geschrieben – etwa ein Roman, ein Krimi oder ein Gedichtband. Wie geht es weiter? Autoren, die sich mit dieser Frage beschäftigen und ihr Buch in Eigenregie veröffentlichen möchten, können sich in einem Workshop am

Samstag, 15. September 2018 von 10.30 bis 17.30 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum

mit dem Thema Selfpublishing auseinandersetzen. Die erfahrene (Selbst-)Verlegerin Dr. Mareike Menne gibt hilfreiche Tipps zu Satz- und Druckspiegeln, empfiehlt Software und klärt über den Vertrieb und die Vermarktung ohne Verlag auf.

Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Mittagessen im Bistro des HNF 60 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-662 oder auf www.hnf.de möglich.

Buchgemacht?! Der Selfpublisher-Treff

Workshop im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Autoren, die ein Buch schreiben, befinden sich in einem kreativen und sich entwickelnden Prozess: Neue Ideen und spannende Wendungen sind stets gefragt. Manchmal hilft ein Blick von außen, um das eigene Buchprojekt voranzubringen.

Der nächste Selfpublisher-Treff findet statt am

Sonntag, 16. September 2018 von 11 bis 13 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Dort können sich interessierte Autoren und Selbstverleger über ihre Werke, deren Gestaltung sowie Publikation austauschen und sich untereinander vernetzen. Unter der fachkundigen Begleitung von Dr. Mareike Menne gibt es die Möglichkeit, Ideen zu diskutieren und Fragen zu stellen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-662 oder auf www.hnf.de möglich.

Digitale Bildbearbeitung für Einsteiger

Workshop im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Rote Augen retuschieren, ein wenig Schärfe einstellen, Farben intensivieren oder die Helligkeit verbessern – viele Fotos werden gerne noch einmal nachbearbeitet.

Wie das funktioniert und Schnappschüsse so zu Meisterwerken werden, vermittelt ein dreiteiliger Workshop, der am

Montag, 17. September 2018 um 17 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum

beginnt. Dort wird Einsteigern der Umgang mit Photoshop Elements 13 erläutert. Die Teilnehmer lernen den Zuschnitt von Fotos oder die Anwendung von Techniken der Belichtungs- und Farbkorrektur. Die Teilnahme wird zertifiziert. Grundkenntnisse in der Bedienung eines Computers werden vorausgesetzt.

Die weiteren Teile des Workshops finden am Mittwoch, 19. September und Montag, 24. September jeweils von 17 bis 21 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 75 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-662 oder auf www.hnf.de möglich.

Lichtmalen

Museumspädagogischer Workshop im HNF

In der Dunkelheit wirken leuchtende Schriftzeichen und Symbole faszinierend. In einem museumspädagogischen Workshop lernen Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, wie sie ihre eigenen bunten Lichtkunstwerke in außergewöhnlichen Fotografien festhalten können. Der Workshop findet statt am

Mittwoch, 5. September 2018 von 16 bis 18 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Die in die Luft gezeichneten Malereien entstehen mithilfe von farbigen LED-Lampen. Wie sie mit der richtigen Foto- und Langzeitbelichtungstechnik eingefangen werden, zeigt den Teilnehmern ein Profi. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich.

Zeitreise Ägypten

Museumspädagogischer Workshop im HNF

Die Kulturgeschichte Ägyptens reicht 6.000 Jahre zurück. Was machte das Reich der Pharaonen und Pyramiden damals aus? Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren gehen dieser Frage in einem museumspädagogischen Workshop am

Mittwoch, 5. September 2018 von 16 bis 18 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum

auf den Grund. Eine Zeitreise führt sie in die Welt der Antike.

In der Dauerausstellung des Museums erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über das alte Ägypten, lernen das geheimnisvolle Alphabet der Hieroglyphen kennen und graben im Wüstensand nach verborgenen Schätzen. Die Teilnahme kostet 4,50 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich.

Schnupperkurs Robotik

Museumspädagogischer Workshop im HNF

Roboter werden immer intelligenter und lernfähiger. Durch Befehle eignen sie sich an, Herausforderungen zu lösen. Wie das genau funktioniert, erfahren zehn- bis fünfzehnjährige Jugendliche in einem museumspädagogischen Workshop am

Freitag, 7. September 2018 von 15.30 bis 18 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Die Teilnehmer bauen mit Lego Mindstorms einen Roboter und lernen, wie Bauelemente verbunden und Sensoren richtig eingesetzt werden. Mithilfe einer Software kann der Roboter dann programmiert werden. Anschließend wird er direkt auf die Probe gestellt: Schafft er es, eine festgelegte Strecke zu fahren und vorgegebene Aufgaben zu lösen?

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich.

Undercover II – Die ungelösten Fälle des HNF

Museumspädagogischer Workshop im HNF

Sherlock Holmes ist bekannt als Meisterdetektiv – leider kann er in einem aktuellen Fall im HNF nicht ermitteln! Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können jedoch in seine Fußstapfen treten und sich auf die Suche nach geheimen Dokumenten begeben, die im Museum verschwunden sind.

Der museumspädagogische Workshop findet statt am

Dienstag, 18. September 2018 von 16 bis 18 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Ausgestattet sind die Nachwuchsdetektive mit Walkie-Talkies, fahrbarer Kamera und spezieller Detektivtechnik. Sie arbeiten in Teams und gehen Hinweisen nach. Gefragt sind ein kühler Kopf und ein guter Riecher, um die Diebe aufzuspüren.

Die Teilnahme kostet sechs Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich.

T-Shirt Painting

Museumspädagogischer Workshop im HNF

T-Shirts gibt es überall in allen Formen und Farben zu kaufen. Doch wie wäre es, ein eigenes T-Shirt selbst zu gestalten? Das können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren ausprobieren – in einem museumspädagogischen Workshop am

Freitag, 21. September 2018 von 15.30 bis 18 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Knallige Farben, coole Motive oder lustige Sprüche: Der Kreativität der Nachwuchsdesigner ist keine Grenze gesetzt. Am Computer können eigene Vorlagen gestaltet werden, die auf Folie gedruckt und schließlich auf den Stoff gepresst werden. Aus langweiligen, weißen T-Shirts werden so individuell designte Einzelstücke.

Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich.

Malomat – Der malende Becher

Museumspädagogischer Workshop im HNF

Malomat – der malende Becher – ist ein echter Künstler. Wenn der Malroboter loslegt und mit seinen farbigen Stiften über das Papier flitzt, entstehen farbenfrohe Kunstwerke mit allerlei individuellen Mustern.

Einen eigenen Malomat können Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren in einem museumspädagogischen Workshop am

Mittwoch, 26. September 2018 von 16 bis 18 Uhr

im Heinz Nixdorf MuseumsForum

entwerfen. Die Bauanleitung ist ganz einfach: Benötigt werden nur ein Pappbecher, Motor, Batterien, bunte Filzstifte und Dekorationen. Die Teilnahme am Workshop kostet neun Euro, die Materialien sind im Preis enthalten. Anmeldungen sind unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de möglich.