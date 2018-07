So schmeckt der Sommer!

OWL. Auf der Terrasse in der Sonne sitzen, in der Hand einen kühlen Drink und einfach mal die Seele baumeln lassen. Bei dem diesjährigen Verwöhnsommer in Deutschland muss man dazu wirklich nicht unbedingt in die Ferne reisen. Noch dazu, wo’s die „Urlaub vom Alltag“-Atmosphäre doch direkt vor der Haustür gibt – nämlich in einem der 39 ALEX Erlebnisgastronomie-Betriebe mit ihren großen, einladenden Außenterrassen.

Fruchtig, erfrischend und prickelnd schmecken die ALEX-Sommerdrinks. So richtig nach Sonne eben. Wie beispielsweise die herrlich leichten, köstlichen homemade Lemo- nades mit vielen fruchtigen Zutaten, die eisgekühlt in trendigen Weckgläsern serviert werden – vom Klassiker mit frischem Zitronen-Minz-Geschmack, einem süß-sauren Mix aus Wassermelone und Gurke bis hin zur exotischen „Yuzu Lemonade“, deren intensi- ves Aroma an Limette und Mandarine erinnert.

Auch in vielen spritzigen Cocktail-Varianten kombiniert ALEX die verführerischen Geschmackserlebnisse aus beliebten Urlaubsregionen: entspanntes, französisches Lebensgefühl verleiht ein Gläschen „Lillet Vive“ und prickelndes Dolce Vita vermittelt der „Ramazzotti Rosato Tonic“.