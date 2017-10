Zingst verabschiedet den Herbst vom 27. – 28.10.2017 mit sanften, fröhlichen, rockigen Klängen.

Zingst.Die neue Veranstaltung „So klingt Zingst!“ steht ganz im Zeichen von Musik. Unterschiedlichste Genres und Künstler finden an diesen Tagen in Zingst Platz und Gehör. Ob rockige Klänge auf der Freilichtbühne, leise Töne in den Galerien, Trommler- und Klangschalenmusik auf der Straße oder Live- Bands in den Restaurants am Fischmarkt und im Hafen.

Hier findet jeder etwas für seinen Musikgeschmack und kann tanzen, mitsingen, schunkeln oder einfach nur lauschen. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz und werden jeweils nachmittags mit einem Kinderprogramm unterhalten. Wer sich tagsüber sportlich betätigen möchte oder aber Entspannung sucht, findet an diesen Tagen ein besonders breites Sport- und Gesundheitsangebot bei den Zingster Gesundheitsanbietern. Alle Gäste aus nah und fern sind eingeladen, um mit den Zingstern die letzten, schönen Herbsttage in Zingst zu genießen. Kommen Sie vorbei! Der Eintritt ist frei.

Programm:

27.10.2017

11.00 Uhr Instrumente-Workshop mit Zwulf (Experimentarium)

13.30 Uhr Sonny & Friends (Hafen)

14.00 Uhr Violinistin Katharina Garrard (Fischmarkt)

Violinen-Showhighlight “Bolero, Carmen & Hummelflug”

15.00 Uhr Kinderprogramm mit Zwulf „10, 11, … ZWULF und viel Musik“ (Freilichtbühne)

15.00 Uhr Lesung mit Tania Krätschmar „Luisa und die Stunde der Kraniche“ (Bibliothek)

15.00 Uhr Vernissage „Das andere Sehen“, Heidi und Robert Mertens (Leica Galerie Zingst)

15.30 Uhr Ragadingdong – Hits mit Witz (Fischmarkt)

16.00 Uhr Violinistin Katharina Garrard – klassische Meisterwerke neu interpretiert (Hafen)

16.30 Uhr Vernissage „Forgotten Places“, Stefan Arand (Epson Digigraphie Galerie)

18.00 Uhr Musikwunschnächte mit DJ Hajo & Deftiges vom Außengrill (Zingster Scheune)

18.00 Uhr Violinistin Katharina Garrard – Rockmusik auf der Violine (Freilichtbühne)

18.30 Uhr Breitling Stompers (MS Riverstar, Hafen)

18.30 Uhr BIBA & die BUTZEMÄNNER (Freilichtbühne)

ganztags Halloweentage mit schaurig, gruseligen Leckereien (Grissini)

28.10.2017

11.00 Uhr Instrumente-Workshop mit Zwulf (Experimentarium)

13.30 Uhr Sonny & Friends (Hafen)

14.00 Uhr Violinistin Katharina Garrard (Fischmarkt)

Violinen-Showhighlight “Bolero, Carmen & Hummelflug”

15.00 Uhr Kinderprogramm mit Wolfgang Rieck „Adele Ukulele oder warum mit Musik alles besser geht“ (Freilichtbühne)

15.30 Uhr Tin Pan Alley Steelband (Fischmarkt)

16.00 Uhr Violinistin Katharina Garrard – klassische Meisterwerke neu interpretiert (Hafen)

18.00 Uhr Live Musik mit Marcus 2.0 (Hirsch)

18.00 Uhr Violinistin Katharina Garrard – Rockmusik auf der Violine (Freilichtbühne)

18.00 Uhr Musikwunschnächte mit DJ Hajo & Deftiges vom Außengrill (Zingster Scheune)

18.30 Uhr Tone Fish (Freilichtbühne)

ganztags Halloweentage mit schaurig, gruseligen Leckereien (Grissini)

Link zum Programm auf der Website:

https: //www. zingst. de/de/aktivitaeten/kultur-genu ss/kulturhighlights/so-klingt- zingst

Gesundheitsangebote:

https: //www. zingst. de/de/veranstaltungen/gesundhe itstage-im-oktober

