Smartphones – Da geht noch was

Workshop im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Paderborn. Wer sein Smartphone bisher nur zum Telefonieren oder zum Versenden von Nachrichten nutzt, sollte einen Workshop am Mittwoch, 14. Februar von 18 bis 21 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderbornbesuchen. Dort erfahren die Teilnehmer, wozu das Smartphone ansonsten noch zu gebrauchen ist und wie alle Möglichkeiten ausgenutzt werden können. Es geht um Sprachassistenten, Navigation, Bezahlen per Handy und vieles mehr. Neben der Entrichtung der Teilnahmegebühr von 20 Euro ist eine

Anmeldung unter Telefon 05251-306-662 oder auf www.hnf.de notwendig.