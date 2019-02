Hamm. Normalerweise steht Tanja S. Prill in ihrer Kunst für die Facetten der Frau. Die Arbeiten, die sie ab Sonntag, 3. März 2019 im Glaselefanten zeigt, gehen aber darüber hinaus. In Ihrer Ausstellung „SIRÈNE“ … von Sirenen und wilden Kerlen, zeigt sie erstmalig außerdem auch „wilde Kerle“, die weniger klassisch porträtiert sind, als vielmehr in ihrer lebendigen, vielseitigen Art den Weg in die Ausstellung gefunden haben.

Der Titel ist bei Tanja S. Prill Programm, denn neben den mystisch anmutenden Sirenen, den weiblichen „Fabelweisen“, gibt sie den großen und auch den kleinen Männern Raum. Märchenhaft anmutende Darstellungen lassen viel Freiheit für Fantasie. Dabei legt die Künstlerin besonderen Wert darauf, dass die eigens für die Ausstellung im Maxipark kreierten Werke, auf die Räumlichkeiten und den Parks abgestimmt sind. Sie ließ sich durch die lichtdurchfluteten Glaselefanten gleichermaßen inspirieren, wie durch die natürlichen Bereiche des Parks. „Hier kann man Kind sein“, so überträgt sie in ihren märchenhaft anmutenden Arbeiten das Spiel mit und in der Natur in die Malerei und appelliert an die Sinne ihrer Betrachter/innen.

Hat Tanja S. Prill sich in der Vergangenheit ausschließlich auf die Darstellung von Frauen beschränkt, zeigt sie nun im Glaselefanten ein viel breiteres Spektrum. Neben Acryl-Gemälden werden auch Arbeiten in Öl oder Aquarell gezeigt. Dabei können sich die Besucher auf kreative Formen der Mischtechnik freuen, wenn die Leinwände mal bestickt oder mit Schmuckelementen versehen sind.

Am Sonntag, 3. März 2019 wird die Ausstellung im Glaselefanten des Maximilianparks um 11.00 Uhr eröffnet und dauert bis Sonntag, 28. April 2019. Die Arbeiten sind während der Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Es gilt der normale Parkeintritt.

Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.