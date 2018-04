‚Singt mit uns!‘ – Ein Mitsingabend im Schlosstheater

‚Singt mit uns!‘ – Sondervorstellung im Schafstall Marienmünster

. Die aktuelle Revue des Schlosstheaters ‚Let it Beat!‘ geht im April in den Endspurt. Zum Auftakt der letzten Staffel lädt das Ensemble alle Fans der gepflegten Live-Musik zu einem Spezial-Abend unter dem Motto ‚Singt mit uns!‘ ein. Die besonders stimmungsvollen Erfahrungen der aktuellen Saison, wenn Publikum und Ensemble z.B. gemeinsam Songs der Beatles im Schafstall zum Besten geben, haben die Macher der Show spontan dazu animiert am 07.04.2018 einen ersten Mitsing-Abend des Schlosstheaters zu gestalten. Gemeinsam singen und Musik im spontan entstehenden Chor erleben ist ein Riesenspaß und verspricht ein besonders intensives musikalisches Erlebnis.