Singen, Swingen, Lachen und viel Spaß im Maxipark

Hamm. Der Maxipark ist nicht nur wegen seiner Spielplätze, Seen und Staudenpflanzungen auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, sondern vor allem wegen seines vielschichtigen Angebots an Veranstaltungen. Ob Ausstellungen, Konzerte – von Klassik bis Rock, Kleinkunst und Comedy, im Maxipark findet jeder sein persönliches Unterhaltungsprogramm. Auch im zweiten Halbjahr 2018 bietet der Park in den alten Zechengebäuden ein bunt gemischtes Musik- und Comedy-Programm.

Den Start ins zweite Halbjahr macht das Blasorchester der Musikschule Hamm mit einem Benefizkonzert am 19. September und zum Saisonende sind es wieder Blechbläserinnen, die einen musikalischen Höhepunkt versprechen. Im Rahmen des großen Weihnachts- konzerts am 16. Dezember gestalten die brillantesten Trompetenspielerinnen der Welt, Tine Thing Helseth und ihr Ensemble ten Thing, mit dem Chor Cantate ́86 gemeinsam den Abend. Tine Thing Helseth & ten Thing stehen für eine neue junge Generation Blechbläser. In einem skandinavischen Ensemble vereint, begeistern Tine Thing Helseth & ten Thing durch ihre jungen, frischen Interpretationen und zeigen sich alles andere als nordisch unterkühlt.

Zum 10. Jubiläum des Herzenswünsche Benefiz-Konzerts präsentiert Till Hoheneder am 28. September nicht nur seinen lieben Freund, die Comedy-Legende Atze Schröder, sondern er steht natürlich auch selber mit anderen Bands auf der Bühne.

Gut einen Monat später, am 29. Oktober, lädt Guildo Horn mit seinen Orthopädischen Strümpfen zum großen Mitsing-Spaß, zu einer schrill-schrägen Mitsingreise durch die Jahrzehnte, mit WDR4 ein. Guildo Horn, der Paradiesvogel des deutschen Schlagers, brachte im wahrsten Sinne des Wortes Farbe in den deutschen Schlager und den Eurovision Song Contest.

Im Rahmen der vielen Comedy-Veranstaltungen begrüßt Marc Weide am 30. Oktober sein Publikum mit den Worten „Hilfe, ich werde erwachsen“. René Marik wird eher unsichtbar, wenn er auftritt und lässt am 8.November seine Puppen in Rollen schlüpfen. In seinem Programm „ZeHage!“ präsentiert er neue Abenteuer von Maulwurfn und Co, kombiniert mit den beliebtesten Puppennummern aus den letzten 10 Jahren.

Am 14. November eröffnet Deutschlands lustigster Waschsalon „Nightwash“ in der Werkstatthalle und auch Frau Jahnke hat am 6. Dezember wieder einmal einige Damen in den Festsaal eingeladen.

Michael Mittermeier ruft am 23. November zum Comedy-Kampf des Jahrhunderts. In seinem Programm „LUCKYPUNCH – Die Todes-Wuchtl schlägt zurück“ heißt es: Ein Mann, ein Mikro, keine Regeln.