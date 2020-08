21.08.2020 – Silent Artists in der Weberei

Musik mit Freunden in der Weberei – die persönliche Playlist per Kopfhörer

Gütersloh. In der Weberei gibt es am Freitag, den 21. August ab 20:00 Uhr Musik auf die Ohren: Hier startet mit Silent Artists ein neues Musikformat. Mit dabei sind die Gütersloher Kult-DJs Maik Budde und Nils Stockmeyer, die aus ihrer kreativen Zwangspause zurück sind. Die Besucher suchen sich dabei ihre persönliche Lieblingsmusik selbst aus: Auf zwei unterschiedlichen Kanälen werden zwei verschiedene Musikgenres gespielt, die per Kopfhörer übertragen werden. DJ Buddmaster präsentiert elektronische Beats und feinsten Pop, während Nils Stockmeyer House und Black Music auflegt. Wer mag, kann an seinem persönlichen Kopfhörer auch zwischen beiden Kanälen hin- und herschalten und sich so seinen ganz eigenen Musik-Mix zusammenstellen.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen statt. Um das Mitbringen eines Mund- und Nasenschutzes wird gebeten. Weitere Informationen gibt es unter www.weberei.de.