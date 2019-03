Signale für den Osterhasenexpress

Lippe. Die Freude bei den Vereinsmitgliedern der Landeseisenbahn Lippe war groß, als der „Detmolder-Gesellschaftswagen“ kürzlich die Werkstatthalle am Bahnhof Bösingfeld verließ. Die Arbeiten hatten sich über neun Monate hingezogen, da auf Ersatzteile für die Achsen gewartet werden musste.

Matthias Sievers, örtlicher Betriebsleiter der Landeseisenbahn, erklärt: „Die Achsbauform unter unserem historischen Wagen wird schon lange nicht

mehr gebaut. Insofern ist es dann umso schwieriger, an Ersatzteile zu kommen.“ Nun sind die Achsen aber repariert, geprüft und wieder unter den

Wagen gebaut. Der Umbau-Gesellschaftswagen 34 039, wie der „Detmolder Gesellschaftswagen“ offiziell heißt, war nicht das einzige Projekt im Winterhalbjahr. Auf der Strecke wurde umfangreich Bewuchs zurückgeschnitten und eingesammelt. Die Lagerbestände wurden neu sortiert. Dazu noch weitere Arbeiten an den Loks – allen voran der Dampflok LIPPERLAND – durchgeführt. Arbeitskreisleiter Raphael Kahlert strahlt:

Die Mühe und Arbeit der letzten Wochen haben sich gelohnt. Und es ist bemerkenswert, was unsere Aktiven in ihrer Freizeit gemeinsam erreichen.Nun können die Osterfahrten kommen.“ Apropos Osterfahrten: Diese starten am Ostersonntag (21. April) und Ostermontag (22. April) jeweils 14 und um 16 Uhr am Bahnhof in Bösingfeld. Nach der Abfahrt wird vom Serviceteam Kaffee und Kuchen am Platz serviert, bevor der Zug an einer bunten Blumenwiese anhält, um den Osterhasen mitzunehmen. Während der Fahrt nach Alverdissen wird der Osterhase dann Geschenke aus seiner Kiepe an die Kinder im Zug verteilen. Bei schönem Wettern kann dann am Bahnhof Alverdissen ein Foto vom Hasen und dem Zug gemacht werden, bevor es zurück nach Bösingfeld geht.

Die 70-minütige Bahnfahrt inklusive Getränk und Kuchen am Platz sowie einem Geschenk für die Kinder kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder zahlen 6 Euro. Reservierungen unbedingt erforderlich. Diese werden unter shop.landeseisenbahn-lippe.de oder am Telefon unter 05262 / 409904 (Mi. 18:00 bis 20:00 Uhr) entgegen genommen