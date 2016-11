Sieben Professorinnen und Professoren sowie eine Professurvertretung haben an der FH Bielefeld begonnen

Bielefeld. Rund 10.000 Studierende sind an der Fachhochschule Bielefeld eingeschrieben, 210 Professorinnen und Professoren sind für Lehre und Forschung zuständig. Zum Wintersemester sind jetzt sechs Professoren, eine Professorin sowie eine Professurvertretung hinzugekommen.

Dr. Magnus Horstmann hat eine Professur für Produktionstechnik und Prozessmanagement am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik übernommen. Er studierte in Paderborn Wirtschaftsingenieurwesen und arbeitete als wissenschaftlicher Assistent am Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik. 2008 promovierte er dort über die Entwicklung umformtechnischer Fügeprozesse für das Verbinden von Magnesiumhalbzeugen. Im gleichen Jahr übernahm er bei der Hella KGaA Hueck & Co. die Leitungsfunktionen als Manager Operational Excellence.

Als Professor für Kolben- und Strömungsmaschinen lehrt Dr. Jürgen Hermeler ebenfalls am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik. Er hat an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Seine berufliche Karriere startete Hermeler bei der Siemens AG im Bereich Entwicklung und Konstruktion von stationären Gasturbinen für die Stromerzeugung. Er promovierte über den „Beitrag zur Auslegung und thermodynamischen Optimierung einer Hochtemperaturgasturbine für den Einsatz in Kombikraftwerken“. Von 1992 bis 2003 war Hermeler bei der Siemens AG in der Gasturbinenentwicklung tätig. 2007 wechselte er zur GEA Westfalia Separator Group GmbH und übernahm dort die technische Leitung in der „Entwicklung und Konstruktion für Dekanterzentrifugen“.

Prof. Dr. Claus Melter hat eine Professor für Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft am Fachbereich Sozialwesen angetreten. Nach einer Landwirtschaftsausbildung auf Bio-Höfen hat Melter an der Carl von Ossietzky-Universität in Oldenburg studiert und zu Rassismus-Erfahrungen in der Jugendhilfe promoviert. In der praktischen Arbeit der sozialpädagogischen Familienhilfe beschäftigte er sich mit der Einzelbegleitung und Beratung von Jungen und Männern, die ihre Gewalttätigkeit beenden wollen. Von 2011 bis 2016 übernahm er eine Professur an der Hochschule Esslingen mit den Schwerpunkten „Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft“ sowie „Menschenrechtsorientierte Barriere-, Diskriminierungs- und Rassismuskritik“.

Als Professorin für Politikwissenschaft, insbesondere für Sozialpolitik, lehrt Dr. Diana Auth am Fachbereich Sozialwesen. Sie studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Neuere Deutsche Literatur an der Philipps-Universität in Marburg. Nach ihrer Promotion in den Sozialwissenschaften war Auth von 2001 bis 2003 an der Justus-Liebig-Universität in Gießen als Studienrätin im Hochschuldienst am Institut für Politikwissenschaft tätig. Auslandserfahrungen sammelte sie als „Teaching Staff Exchange: Department of European an International Studies“ an der Loughborough University. Zurück an der Justus-Liebig-Universität übernahm sie eine Stelle als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Politikwissenschaft. 2015 endete ihre Zeit in Gießen mit einer Habilitation in Politikwissenschaften zum Thema „Pflegearbeit in Zeiten der Ökonomisierung. Wandel von Care-Regimen in Großbritannien, Schweden und Deutschland“.

Eine Professurvertretung im Schwerpunkt Musikalische Bildung im Rahmen der Pädagogik der Kindheit hat Dr. Sara Hubrich am Fachbereich Sozialwesen übernommen. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen in der musikbezogenen Kinder- und Kindheitsforschung/Erforschung der Perspektiven von musikalischen Gestaltungsprozessen. An der Musikhochschule in Hannover hat Hubrich ihr Studium zur Instrumentalpädagogin begonnen, an der Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow fortgesetzt und später in London an der Guildhall School of Music and Drama abgeschlossen. Darüber hinaus hat sie eine Ausbildung als Shiatsu-Therapeutin absolviert und als Video-Technikerin im Archiv der Associated Press Television News und des World Radio News gearbeitet.

Mit einer Professur in Psychologischen Grundlagen, Personal- und Organisationspsychologie im Studienfach Wirtschaftspsychologie wurde Prof. Dr. Alexander Haubrock an den Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit berufen. Für sein Psychologiestudium und seine Promotion ist der in der Nähe von Bielefeld aufgewachsene Westfale an die Universität nach Münster gegangen. Nach seiner Promotion arbeitete er fünf Jahre in einer Unternehmensberatung in den Bereichen Personalmanagement und strategisches Marketing. 1997 wechselte er in die Geschäftsführung eines großen mittelständischen Bäckereiunternehmens in Rheinland-Pfalz. Dort war er für die Geschäftsbereiche Personal und Marketing verantwortlich. Gut zwei Jahre später wurde an der Hochschule Aalen in Baden-Württemberg der Studiengang Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen gegründet. Hier wurde er dann als einer der Gründungsprofessoren des Studiengangs für die Gebiete Personalmanagement und Wirtschaftspsychologie berufen.

Am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit hat Dr. Daniel Antonius Hötte eine Professur für Wirtschaftsrecht übernommen. Dort wird er seine bisherige Forschung an der Schnittstelle zwischen Kartellrecht und Geistigem Eigentum fortsetzen und sich Rechtsfragen von Digitalisierung und vorsorgender Rechtspflege widmen. Er studierte in Münster Rechtswissenschaften. In den Jahren 2008 und 2009 betreute er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Münsteraner Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht internationale Drittmittelprojekte. Zudem sammelte er dort Lehrerfahrungen in der juristischen Ausbildung sowie im Rahmen eines deutsch-russischen Masterprogramms. Vor seinem Start an der FH Bielefeld war er sechs Jahre lang in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer in Köln und Düsseldorf als Rechtsanwalt tätig. Hötte ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz.