Sieben bundesbeste IHK-Auszubildende aus Ostwestfalen

Bielefeld. Sieben bundesbeste Auszubildende aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) wurden jetzt in Berlin geehrt. Die Auszeichnung des aktuellen Prüfungsjahrgangs nahmen EU-Kommissar Günther Oettinger und DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer vor. Insgesamt gab es in diesem Jahr 213 Bundesbeste in 207 Ausbildungsberufen, davon sind 88 junge Frauen und 125 junge Männer. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen war mit 44 Bundesbesten hinter Bayern mit 51 am stärksten vertreten. Darunter befanden sich acht Unternehmen mit mehr als einem Bundesbesten. Das Unternehmen COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück gehörte dazu. Die ostwestfälische Delegation führte IHK-Referent Maik Scholz-Gutknecht an. Mehr als 1.000 Gäste nahmen an der Preisverleihung teil, die von der Entertainerin Barbara Schöneberger moderiert wurde und zum 12. Mal in Berlin stattfand.

Die Bundesbesten aus Ostwestfalen im Überblick:

(Beruf, Vorname, Name, Wohnort, Firma, Firmensitz, Berufsschule, Berufsschulstandort). Ausschlaggebend für die Zuordnung zur Stadt Bielefeld bzw. zu den einzelnen Kreisen ist der Wohnort des/der Auszubildenden.

Stadt Bielefeld:

Modeschneiderin Viola Costanza, Bielefeld, Gerry Weber International Aktien-gesellschaft, Halle (Westf.), Berufskolleg Halle, Halle (Westf.)

Kreis Gütersloh:

Polsterin Franziska Heil, Rheda-Wiedenbrück, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück, Wilhelm-Normann-Berufskolleg des Kreises Herford, Herford

Kreis Herford:

Medientechnologin Siebdruck Saskia Beerenkämper, Vlotho, Kohlstädt GmbH, Vlotho, Berufskolleg Senne, Bielefeld

Technische Modellbauerin Fachrichtung: Karosserie und Produktion Laura Finkemeyer, Spenge, CNC Speedform AG, Werther, Berufsbildende Schulen Osnabrück, Osnabrück

Kreis Minden-Lübbecke:

Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik Robert Schoder, Bad Oeynhausen, Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe Hauptsitz Bielefeld, Bielefeld, Hans-Schiwer-Berufskolleg, Gelsenkirchen

Medienkauffrau Digital und Print Laura-Marie Holstein, Bad Oeynhausen, Delius Klasing Verlag GmbH, Bielefeld, Carl-Severing-Berufskolleg für Wirt-schaft und Verwaltung der Stadt Bielefeld, Bielefeld

Außerhalb Ostwestfalens:

Polster- und Dekorationsnäherin Rebekka Elisabeth Romer, Nürtingen, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück, Wilhelm-Normann-Berufskolleg des Kreises Herford, Herford