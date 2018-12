Sichtbar sein, sicher sein

Kreis verschenkt Warnwesten an Bünder Kindergärten

Bünde. Der Kreis Herford verschenkt an alle dreijährigen Kindergartenkinder im Kreisgebiet Leucht-Warnwesten. „Mit dieser Aktion möchten wir fördern, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zu Fuß zur Kita gehen“ so Nadine Steenberg, Mobilitätsbeauftragte beim Kreis Herford.

Die Kindergärten aus Bünde konnten sich beim Kreis melden und die Warnwesten für ihre kleinen Neuzugänge bestellen. Neben dem Evangelischen Kindergarten Spradow wurden auch in den Evangelischen Kindergärten Dünne und Ennigloh sowie in der DRK Kita Krempoli in den vergangenen Tagen die Warnwesten durch Annette Lüer, Verkehrsplanerin der Stadt Bünde, verteilt – insgesamt an 84 Kindergartenkinder.

„Mit dem Tragen der Warnwesten sind die Jungen und Mädchen auf den Alltagswegen gut sichtbar im Straßenverkehr unterwegs“, sagt Annette Lüer. Die Kinder der Evangelischen Kita Spradow freuten sich sehr über die leuchtenden Westen und präsentierten diese stolz ihren Eltern. „Die nächsten Ausflüge können kommen“, so Beate Lepper, die Leiterin des Evangelischen Kindergartens Spradow, die sich sicher ist, dass die Warnwesten von den Kleinen gerne getragen werden.