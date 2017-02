Sicherheits- und Einlasskonzept überarbeitet • Personelle und bauliche Verbesserungen

HalleWestfalen. Das Unternehmen ADU Service Gruppe hat mit der >ADU Sicherheitsdienste GmbH< ab dem 01. Januar 2017 die Veranstaltungs- und Objektsicherung der GERRY WEBER Management & Event GmbH & Co. OHG in HalleWestfalen übernommen. Die wirtschaftliche Kooperation hat eine Laufzeit von drei Jahren. Sie umfasst seitens des Sicherheitsdienstes mit Unternehmenssitz in Paderborn die Beschäftigung von bis zu 200 Mitarbeitern in verschiedenen Einsatzfeldern.

Das Dienstleistungsspektrum für den Eventbereich der GERRY WEBER WORLD reicht vom Veranstaltungs- und Personenschutz über Einlasskontrollen bis hin zu Ordnungs- und Kassendiensten sowie der Parkplatzüberwachung. Darüber hinaus verantworten die >ADU Sicherheitsdienste< bei Deutschlands größtem ATP-Rasentennisturnier, die GERRY WEBER OPEN, die Spielerbetreuung und den Personenschutz. „Wir haben uns für einen Sicherheitsspezialisten aus der Region entschieden“, so Alexander Hardieck (Technischer Direktor GERRY WEBER WORLD), „der seine Leistungsfähigkeit und Kompetenz bei Großveranstaltungen mit Besuchern im fünfstelligen Publikumsbereich bewiesen hat“.

Infolgedessen wurde das Sicherheits- und Einlasskonzept der GERRY WEBER WORLD überarbeitet, optimiert und baulich verbessert. So wird im Eingangsbereich zum GERRY WEBER STADION die Anzahl der Einlassschleusen von sieben auf zehn und die personelle Kapazität des Sicherheitsdienstes erhöht. „Alleine dafür stellen wir mehr als 20 Sicherheitskräfte zur Verfügung“, erklärt Jürgen Urban, Geschäftsführender Gesellschafter der >ADU Service Gruppe<. Die Erhöhung der Schleusenanzahl am Eingangsbereich zur ostwestfälischen Eventarena beinhaltet fortan auch einen Zugang für Menschen mit Behinderung. „Dieser separate Eingang ist für uns ein wichtiges Anliegen, um unter anderem Rollstuhlfahrer einen schnelleren Einlass auf das Stadiongelände zu gewährleisten“, sagt Alexander Hardieck, der im Übrigen veranlasst hat, dass „die notwendigen Kontrollen an den Eingängen schneller und effizienter abgewickelt werden müssen“.

Dafür wurden bereits im Vorfeld der anstehenden Konzerte im GERRY WEBER STADION mit >André Rieu und sein Johann Strauss Orchester< (Freitag, 10. Februar, ab 19.00 Uhr) sowie >Andrea Berg< (Sonntag, 12. Februar, ab 18.00 Uhr) gemeinsame Übungen mit dem ADU-Sicherheitsdienst und den Sicherheitsverantwortlichen der GERRY WEBER Management & Event durchgeführt. Dies bezieht sich auch auf die Anfahrt mit dem PKW, „denn wir wollen die Parkplatzsituation verbessern“, sagt Hardieck, „Wir arbeiten hier in Abstimmung mit dem Kreis Gütersloh und der örtlichen Polizei eng zusammen.“ Allerdings sind nachwievor die sicherheitsrelevanten Vorschriften zur Überprüfung der Stadionbesucher zwingend erforderlich. „Je nach Veranstaltung werden Personen mittels Metalldetektoren ‚abgetastet‘ oder es erfolgt eine umfangreiche Überprüfung“, meint Alexander Hardieck. Auf Grund der neuen Partnerschaft mit der >ADU Service Gruppe< sowie den umgesetzten Maßnahmen sieht der Haller Eventveranstalter für die Zukunft eine deutlich verbesserte Einlasssituation.

Mit der neuen Kooperation hat die >ADU Service Gruppe< als führender Dienstleister für Gebäudemanagement, Sicherheit und Personal sein Geschäft im Bereich der Sicherheitsdienste weiter ausgebaut. Im abgelaufenen Jahr erzielte die inhabergeführte >ADU-Gruppe< einen neuen Rekordumsatz von rund 45 Millionen Euro. Parallel zum Umsatz steigerte der Firmenverbund unter Leitung von Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Urban die Mitarbeiterzahl erneut im zweistelligen Prozentbereich auf mehr als 3.000. „Den Auftrag von der Gerry Weber Management & Event in unserem Segment der Sicherheitsdienste verstehen wir als Auszeichnung und als Bestätigung unseres Qualitätskurses“, betont Urban. Auch zukünftig wird die überregional tätige >ADU-Gruppe< einen starken Schwerpunkt in der Region haben. Für das Geschäftsjahr 2017 will das Unternehmen den Umsatz auf 50 Millionen weiter steigern.

Seit Anfang dieses Jahres hat die GERRY WEBER Management & Event GmbH & Co. OHG eine neue wirtschaftliche Kooperation mit der in Paderborn ansässigen >ADU Service Gruppe< und ihres >ADU Sicherheitsdienstes< vereinbart und auf die gemeinsame Zusammenarbeit freuen sich (von links): Sönke Voss (Bereichsleitung ADU Sicherheitsdienste), Dr. Udo Kleine (Leiter Sicherheit GERRY WEBER WORLD), Jürgen Urban (Geschäftsführender Gesellschafter ADU Service Gruppe), Alexander Hardieck (Technischer Direktor GERRY WEBER WORLD) und Sascha Lipka (Prokurist & Leitung Sicherheitsdienste ADU Sicherheitsdienste).