Sicher unterwegs in Minden: Rettungspunkte in der Innenstadt

Minden. Wer in Minden unterwegs ist, kann sich darauf verlassen von der Polizei und der Feuerwehr gut gefunden zu werden. Grund hierfür ist das Projekt Rettungspunkte des Seniorenbeirates. In Minden haben 37 Bänke einen Rettungspunkt mit den genauen Standortdaten bekommen. „Hierbei handelt es sich um Orte, für die eine eindeutige Ortsbeschreibung schwierig ist, wie beispielsweise im Glacis oder im Botanischen Garten“, erklärt Dieter Pohl, Vorsitzender des Seniorenbeirates in Minden. Außerdem machen zehn große Hinweisschilder auf die Rettungspunkte aufmerksam. Die Rettungspunkte sind eine sinnvolle Ergänzung zu einer GPS-Ortung. Gerade ältere Menschen besitzen nicht immer ein modernes Smartphone mit einer Ortungsfunktion, weiß Oliver Burkert von der Feuerwehr Minden.

Rettungspunkte sind Anfahrtsstellen für Rettungsfahrzeuge. Sie sollen in Notfällen Feuerwehr, Notarzt oder Polizei schneller an den richtigen Ort leiten. In Minden ist an verschiedenen Bänken eine rote Plakette angebracht. Die ausgewählten Bänke sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Die Banknummer und die Koordinaten des Standorts sind in einem Bankkataster, das auch der Rettungsleitstelle vorliegt, erfasst. Im Notfall kann über die Telefonnummer 112 und unter Angabe der Banknummer der Rettungsdienst zu exakt diesem Rettungspunkt gerufen werden.