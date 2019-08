Shoko Tanaka ist neues Mitglied der Staatsbad Philharmonie Kissingen

Ab September spielt die Musikerin am Kontrabass

Bad Kissingen. Shoko Tanaka ist ab September neues Mitglied der Staatsbad Philharmonie Kissingen und unterstützt das Orchester am Kontrabass. Shoko Tanaka wird das erste Mal am Dienstag, 3. September, beim Frühkonzert um 10:30 Uhr in der Wandelhalle auf der Bühne stehen.